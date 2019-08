La gobernadora Wanda Vázquez afirmó hoy, jueves, que no renunciará a la gobernación para dar paso a que la comisionada residente Jenniffer González asuma las riendas del país.

“Yo asumí la responsabilidad que me impone la Constitución por el tiempo que dure la gobernación al 2020”, aseguró en una entrevista radial (WKAQ – 580 AM).

A eso de las 5:00 p.m. de ayer, la exsecretaria de Justicia juramentó como gobernadora de Puerto Rico luego que el Tribunal Supremo determinara que Pedro Pierluisi asumió el mando del país de manera ilegítima el pasado viernes, 2 de agosto, día en que entró en efecto la renuncia del exgobernador Ricardo Rosselló.

Sobre la intención del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, de que la gobernadora del país sea la comisionada residente, la primera ejecutiva indicó que no hay ningún acuerdo con los legisladores en esa dirección.

"El Ejecutivo lo dirige la gobernadora, la Rama Legislativa la dirigen los legisladores", sostuvo. “La Constitución dispuso que la gobernación era de Wanda Vázquez”, añadió.

Según el orden de sucesión, ante la ausencia de un secretario de Estado, le corresponde convertirse en el nuevo inquilino de La Fortaleza a quien ocupe la Secretaría de Justicia.

La gobernadora reveló que González se comunicó para, aparte de felicitarle y ponerse a su disposición, indicarle que estaba disponible para asumir la Secretaría de Estado en caso de que se necesitara una candidata de consenso a la gobernación.

"Ella me llamó para ponerse a la disposición de ellos entender que puede haber un candidato y la Constitución dijo que es Wanda Vázquez. Wanda Vázquez asumió la gobernación y va a estar allí por el pueblo de Puerto Rico porque yo no soy política, yo no vengo a hacer política, yo vengo a mantener un gobierno y echar un gobierno hacia adelante", defendió.

Vázquez también defendió su integridad y rechazó que haya utilizado su pasada posición como secretaria de Justicia para no dar paso a investigaciones que comprometieran a funcionarios de la administración de Rosselló o para su propio beneficio.

En diciembre de 2018 un tribunal determinó no causa para arresto contra la funcionaria por cargos relacionados a violaciones a la Ley de Ética Gubernamental y el Código Penal radicados por la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) tras una supuesta intervención inapropiada e ilegal en el caso contra dos hombres acusados de cometer un escalamiento en la residencia de su hija.

"Siempre he sido una persona íntegra, siempre he sido una persona honesta, mi trayectoria por 32 años así lo ha demostrado y esta no va hacer la excepción", estableció.

Vázquez comenzó su carrera en el ámbito público gubernamental en la década del 80 en el Departamento de la Vivienda.

Durante 20 años también fungió como fiscal del Departamento de Justicia en la división de casos de violencia doméstica.

Asimismo, ocupó el cargo de procuradora de las Mujeres durante la administración del exgobernador Luis Fortuño.

Como procuradora de las Mujeres la funcionaria estuvo rodeada de controversias por, entre otras cosas, recomendar a las mujeres portar armas de fuego para protegerse contra la violencia de género.

Vázquez ocupa desde enero de 2017 la posición como titular de Justicia tras ser nombrada por el entonces gobernador Ricardo Rosselló.

Su liderato ha estado rodeado de controversias, algunas de ellas políticas, como la que mantiene con el presidente del Senado, Thomas RiveraSchatz, quien consistentemente ha dejado claras sus diferencias con Vázquez.

La funcionaria enfrentó tres cargos presentados por la OPFEI: dos violaciones a la Ley de Ética Gubernamental y una al Código Penal luego de una investigación por presunta intervención indebida de su parte en un caso de su hija.

No obstante, la jueza Yazdel Ramos Colón la exculpó de haber cometido cualquier infracción ética ante la insuficiencia de pruebas.

Tras la renuncia de Ricardo Rosselló Nevares, Vázquez había expresado que no estaba interesada en ocupar el cargo de gobernadora de Puerto Rico.

Sin embargo, luego de que el Tribunal Supremo declarara inconstitucional la juramentación de Pedro Pierluisi, Vázquez juramentó el miércoles, 7 de agosto, como gobernadora de Puerto Rico. (Ramón "Tonito" Zayas)

Asimismo, indicó que tiene la intención de reunirse con todos los sectores del país, comenzando por los presidentes de los cuerpos de la Asamblea Legislativa. También dijo que tiene reuniones programadas con los alcaldes y el equipo fiscal del gobierno.

Cuestionada sobre si la relación con el presidente del Senado podría afectar su desempeño como gobernadora, Vázquez dijo que respetaba al líder novoprogresista y que esperaba que tuvieran una buena relación.

"Yo le tengo el respeto y la deferencia como presidente del Senado y espero la misma deferencia de yo como gobernadora", apuntó.

En esa dirección, la gobernadora adelantó que se encuentra evaluando posibles figuras para llenar las vacantes en las jefaturas de los departamentos de Estado y Justicia, por lo que espera que los senadores consideren esos nombramientos una vez sean sometidos.

De hecho, Vázquez reveló en otra entrevista radial (Radio Isla -1320 AM) que la comisionada residente es una de las personas que evalúa para la Secretaría de Estado, pese a que no sería para que González asuma la gobernación.

La primera ejecutiva, quien también fue procuradora de las Mujeres antes de asumir la dirección de Justicia, tildó de "especulaciones" la posibilidad de que conceda un indulto a Rosselló en caso de que este sea enjuiciado por las posibles comisiones de delito en el chat de Telegram que el exfuncionario mantenía con sus principales asesores.

"Esa investigación se está haciendo y esa investigación va a continuar. Si de la investigación surge que hay la comisión de delito, se referirán a los lugares que haya que referirlo", puntualizó sobre la pesquisa de la cual se inhibió.

De otra parte, Vázquez aseguró que su prioridad es darle "paz y estabilidad" al país tras los tres gobernadores que han pasado por La Fortaleza en lo que lleva de agosto.