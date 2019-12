A raíz de las presuntas irregularidades en el pago de vehículos usados por el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares durante su estancia en La Fortaleza, la mandataria Wanda Vázquez Garced informó que solicitó una auditoría para que se verifique el uso de fondos públicos en la Oficina del Gobernador en lo que va de cuatrienio.

La situación surge luego que trascendiera que Rosselló Nevares, cuando comenzó como gobernante, continuó usando los vehículos que alquiló durante su campaña electoral y hasta presuntamente desembolsó fondos públicos para cubrir los gastos de estos transportes pese a que no había contrato alguno entre la empresa arrendadora de las guaguas y el gobierno.

“Cuando entramos el 7 agosto como parte del análisis (de la Oficina del Gobernador) tuvimos conocimiento que había unas guaguas que estaban siendo usadas y no se hacían pagos. Devolvimos las guaguas a los dueños y verificamos que facturas se han pagado. Sé que la contralora Yesmín Valdivieso ha hecho expresiones al respecto. Nosotros vamos a estar llamando a la contralora. Mi petición es que se haga una auditoria completa de la Oficina del Gobernador”, dijo Vázquez Garced durante una conferencia de prensa en La Fortaleza.

“Lo que puedo decir es que inmediatamente tuvimos conocimiento se detuvo el uso de guaguas y se devolvieron. No se habían pagado porque no había contrato y todo el que tenga negocios con el gobierno sabe que el gobierno no puede desembolsar fondos públicos si no hay contratación”, añadió la funcionaria al afirmar que, hasta donde conoce, el gobierno no desembolsó fondos públicos por los vehículos.