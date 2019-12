La primera ejecutiva Wanda Vázquez Garced entregó durante la mañana de hoy, sábado, los documentos requeridos por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para correr por la gobernación en los comicios del 2020 por el Partido Nuevo Progresista (PNP).

A su llegada a la agencia, dijo sentirse "esperanzada de seguir el cambio para Puerto Rico".

"Hoy vamos a radicar aquí, como era mi compromiso de dejarles saber, como cualquier otro ciudadano", dijo Vázquez al entrar a la sede de la CEE.

A través de un tuit, Vázquez Garced había adelantado, temprano esta mañana, que asistiría a la CEE para cumplir con los requisitos.

“Decidida a continuar trabajando por y para ti, hoy a las 9 am voy a la CEE a entregar los documentos requeridos para oficializar mi candidatura a la Gobernación por el #PNP. ¡Cuento contigo! #mimaquinariaerestu #estadidad #igualdad #progreso #seguridad”, escribió en su cuenta de la red social.

Decidida a continuar trabajando por y para ti, hoy a las 9 am voy a la CEE a entregar los documentos requeridos para oficializar mi candidatura a la Gobernación por el #PNP. ¡Cuento contigo! #mimaquinariaerestu #estadidad #igualdad #progreso #seguridad — Wanda Vázquez Garced (@wandavazquezg) December 28, 2019

Vázquez Garced, quien también completó el curso requerido por la Oficina del Contralor Electoral y el curso de estadidad que el PNP le solicitó a cada uno de sus candidatos, hizo la entrega de los documentos ante la directora de radicaciones del Partido Nuevo Progresista (PNP), Rosa Vellón y el comisionado electoral, Juan Guzmán.

Guzmán dijo que espera que en los próximos días se certifique la candidatura de Vázquez Garced, siempre y cuando no se encuentren errores en los documentos.

Al salir de la oficina del PNP en la CEE, se le preguntó a Vázquez Garced si había imaginado, en algún momento, que estaría radicando una candidatura a la gobernación.

"Me imaginé el siempre ser servidora pública. Me imaginé siempre estar al servicio de Puerto Rico y procurar lo mejor, el bienestar de todos los puretorriqueños. Quizás estaba en mi trayectoria y siempre he sido servidora pública", dijo Vázquez a la prensa.

"Ahora continuamos con el procedimiento de buscar los endosos para cumplir con esa parte del proceso de la CEE. Esperamos, próximamente, cumplir con ellos", abordó.

De hecho, el ex comisionado residente Pedro Pierluisi se apresta a entregar ante la CEE, durante el día de hoy, los 8,000 endosos que le requiere la Ley Electoral para aspirar a ese cargo electivo.

Mientras, Sally Priester, quien anunció ayer que también aspirará a la gobernación por la Palma, aún no ha radicado su candidatura ante la CEE.

"Es importante, como siempre he dicho, que la democracia tiene que estar para todo los candidatos, así que le damos la bienvenida", agregó Vázquez Garced al indicar que no la conoce personalmente, aunque no descartó que hayan coincidido en alguna actividad.

"No le temo a las primarias", aseguró la gobernadora.

Una periodista le cuestionó a Vázquez Garced sobre la presencia, en la CEE, de una ayudante especial de La Fortaleza, Marisol Blasco Montaña, pero defendió su presencia.

"Marisol es una ayudante especial así que, en ese sentido, las 24 horas... pues es algo que no podemos desligar. Sigo siendo la gobernadora comoquiera, así que, en ese sentido, no hay ningún tipo de actuación incorrecta. Ella es mi ayudante y sigo siendo la gobernadora", dijo.

Vázquez, quien no ha anunciado su equipo de campaña y quien no fue acompañada en la CEE por un solo funcionario electo que la endose, dio a entender que Blasco Montaña no formaría parte de su campaña electoral. No obstante, insistió en que buscará "inmediatamente" los endosos que necesita.