En lo que marca su primera actividad política tras anunciar su aspiración a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), la gobernadora Wanda Vázquez participó, este jueves, junto con el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, de una trulla navideña organizada por el senador Eric Correa, quien hoy anunció que retará al actual alcalde de Trujillo Alto, el popular José Luis Cruz, por la silla municipal.

“Estoy muy agradecida con la gente que afortunadamente ha aceptado nuestro trabajo. Que somos una gobernadora para todo el pueblo, para todos los puertorriqueños. Así que queremos que el pueblo se exprese, por eso estamos aquí y agradecida por el respaldo del pueblo”, expresó Vázquez a El Nuevo Día, a su llegada a participar del recorrido que culminaría en el barrio Dos Bocas.

Cuestionada sobre porqué eligió a Trujillo Alto para su primera actividad política, la mandataria dijo “porque me invitó el senador Eric Correa y yo sé que va a ser el próximo alcalde aquí, así que lo vamos a respaldar y queremos compartir con él la actividad para todo el pueblo de Trujillo Alto”.

Alegría y entusiasmo en las trullas navideñas del próximo alcalde de #TrujilloAlto @EricCorreaRiver . Nos acompaña la gobernadora @wandavazquezg , el senador @HectorMM08 y la Dra. Keren Riquelme. pic.twitter.com/UrVFoxXDhU — Thomas Rivera Schatz (@trschatz51) December 19, 2019

Por su parte, Correa explicó que le hizo la invitación a Vázquez la semana pasada, previo a anunciar que aspiraría a la gobernación.

El senador penepé dejó entrever su endoso a la gobernadora, aunque prefirió no afirmarlo categóricamente. “No podemos tomar por alto que tenemos una persona que Puerto Rico está a favor de lo que ella está haciendo. Yo soy una persona que le doy apertura a todos los candidatos, no obstante, no podemos dejar pasar por alto que hoy la calle está para Wanda Vázquez y nosotros tenemos que escuchar al pueblo”, sostuvo.

Correa resaltó, además, que los ciudadanos de Trujillo Alto mostraron entusiasmo por la participación la mandataria en la actividad. “Aquí hay un grupo de galleros, un grupo de troqueros, de personas que están deseosos de que ella llegue porque ven en ella la esperanza para Puerto Rico. Si el reclamo del pueblo se sigue moviendo de esta manera, mi contestación creo que ya se la estoy dando (sobre si la endosa o no)”, agregó.

En cuanto a su aspiración a la alcaldía de Trujillo Alto, Correa sostuvo que nace, en parte, del reclamo de integrantes del Partido Popular Democratico (PPD) en dicho pueblo, quienes, alega, piden una mejor administración para sacar al municipio de la crisis fiscal. “El pueblo trujillano, de todos los sectores, me solicitaron que yo fuera candidato a alcalde de Trujillo Alto y yo acepté este gran reto”, afirmó.

No fue posible una reacción de Rivera Schatz, quien se montó rápidamente en el vehículo que compartiría con Vázquez Garced y Correa.

El año pasado, el líder senatorial también participó de la trulla navideña junto con Correa y el entonces secretario de la Gobernación, Raúl Maldonado. Hasta el momento, se ha mantenido imparcial en cuanto al endoso de candidaturas a la gobernación, aduciendo que es presidente del PNP.

Fuerte apoyo trujillano a Vázquez Garced

Todos los entrevistados por este medio que esperaban la llegada de la gobernadora frente a Trujillo Alto Plaza elogiaron su gestión como gobernadora y auguraron que haría un buen trabajo si logra ganar la gobernación en las elecciones generales de 2020.

Sheila Pujols, de 43 años, admitió que siempre ha estado afiliada al PPD, pero votará por Correa en las próximas elecciones porque desaprueba la gestión del actual alcalde popular.

Sobre la gobernadora, sostuvo que evaluaría votar por ella porque “lo que nos ha demostrado hasta ahora, como servidora pública que soy, entiendo que está haciendo muy buena gesta y ha sido como menos politiquera y eso nos ha gustado bastante”.

De otro lado, las trujillanas María Rivera y Myrna Martínez, de 63 y 57 años, respectivamente, afirmaron que le darían su voto a la gobernadora, a quien describieron como una mujer “decidida”.

Benjamín Rodríguez Méndez, de 73 años, dijo que la gobernadora se ha ganado su voto con la “sencillez” que la caracteriza. “Excelente, hay que darle A+. Ella es franca cuando habla. Es muy espontánea. Trata de resolver todo, aunque no se pueda por la Junta (de Supervisión Fiscal)”, opinó sobre su gestión en La Fortaleza.

Por su parte, una ciudadana que solo se identificó como penepé de Trujillo Alto, indicó que como electora aún evalúa las candidaturas, pero aplaudió el trabajo de Vázquez y destacó cualidades como “su accesibilidad, su forma de explicar las cosas, cómo ella se proyecta, su humildad”.

“Acuérdate que ella no viene del ambiente político, ella es una empleada de gobierno”, agregó.