El exsecretario de la Gobernación, William Villafañe, anunció esta mañana que aspirará a uno de los escaños disponibles en el Senado.

Las declaraciones del exfuncionario se realizaron a través de un vídeo en su cuenta de Facebook en el que prometió que servirá con "honestidad" en lo que sería su regreso al servicio público.

“En este momento histórico asumo la responsabilidad de servirle como su próximo senador por acumulación… te aseguro que te compensaré con honestidad, sabiduría y valor el ser el primero de ellos”, sostuvo el también exsecretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Tras la renuncia de las exsenadoras Margarita Nolasco y Zoé Laboy, en la Cámara Alta hay dos escaños disponibles que se van a llenar mediante una elección especial el 10 de noviembre.

Según Villafañe, su aspiración responde al "reclamo de muchos" y a un análisis extenso que realizó para decidir si podía servir a Puerto Rico desde el Senado.

"Ese análisis me llevó a la conclusión de que las personas electas tienen que tener un compromiso inquebrantable con el servicio a nuestro pueblo. Tienen que tener un gran corazón, saber trabajar en equipo, y al mismo tiempo tienen que saber lo que hay que hacer para resolver los problemas de Puerto Rico. Pero más importante debe ser un patriota dispuesto a luchar por la igualdad que solo nos trae la estadidad", estableció.

Villafañe, que trabajó bajo la exadministración del exgobernador Ricardo Rosselló, renunció a la secretaría de la Gobernación en mayo de 2018 luego de que el Departamento de Justicia lo refirió junto a la exsecretaria asociada de la Gobernación, Itza García, al Panel del Fiscal Especial Independiente (Pfei) por el controversial chat de WhatsApp.

No obstante, el Pfei determinó que no existía prueba como para hacer una investigación en su contra, por lo que la pesquisa no prosperó.

Ante eso, Villafañe señaló en su mensaje que estos señalamientos se trataban de ataques políticos que tildó de infames y cobardes.

"Lo sé porque a mí y a mi familia nos ha tocado vivirlo en carne propia, esa maldad me alejó por un tiempo", subrayó.