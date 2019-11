El exsecretario de Hacienda Juan Zaragoza afirmó esta mañana que no contempla retirarse de la carrera primarista por la candidatura a la gobernación del Partido Popular Democrático (PPD) tras la salida de Roberto Prats de la contienda.

Según el exfuncionario, quien se cataloga como un “candidato no tradicional”, su campaña va viento en popa, aunque “a fuego lento”

Zaragoza indicó que confía en que el respaldo de los votantes a su figura se ampliará y cuestionó si la decisión de Prats fortalecerá la candidatura del senador Eduardo Bhatia.

“Yo no sé si el hecho de que Roberto Prats endosó a Eduardo Bhatia signifique que los seguidores de Prats se fueron con Bhatia. Creo que es más complicado que eso”, sostuvo en una entrevista radial (Radio Isla -1320 AM).

Asimismo, negó que algún candidato popular le haya ofrecido un puesto en su equipo de trabajo o un futuro gabinete para que así se retire de la primaria.

“Como yo no soy un candidato tradicional, ese juego, esa dinámica de premios de consolación a mi necesariamente me aplica porque yo no tengo una carrera en el gobierno, yo tengo mi empresa y vengo de la empresa privada”, estableció.

Zaragoza reconoció que el reto de su campaña es el acercamiento a los populares que aunque valoran su trayectoria, por ejemplo, le recomiendan moverse a a una candidatura al Senado, donde podría obtener un escaño.

Según La Encuesta de El Nuevo Día, Zaragoza obtendría el 2% del respaldo electoral. El estudio, que se publicó la semana en este medio, es liderado por Bhatia, quien cuenta con el respaldo de un 39% de los electores populares.