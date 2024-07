Validan el 38.64% de las recusaciones contra electores, según números preliminares de la CEE

Cruz no respondió llamadas de este medio, pero, según la información oficial de la CEE, el matrimonio permanece activo con una elección (2020) sin votar . Los electores se excluyen del registro electoral cuando no votan en dos elecciones consecutivas.

Entre las razones que el Código Electoral reconoce para solicitar la recusación de un elector, figura que no sea ciudadano de Puerto Rico o Estados Unidos, que no esté domiciliado en la dirección descrita en su solicitud a la fecha de inscripción o al momento de la recusación, que no habrá cumplido 18 años en la fecha de la elección, que haya fallecido y que no sea la persona que alega ser en su solicitud de inscripción.