Roxanna Soto Aguilú, abogada y portavoz del matrimonio de Ricardo y Beatriz Rosselló, anticipó esta noche que combatirán en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) e incluso en los tribunales cualquier impugnación al voto ausente de sus clientes y a la elección del exgobernador como cabildero por la estadidad.

“Auguro que lo impugnaremos en la CEE, si se presenta la impugnación, y ante los tribunales”, indicó la abogada en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

Además, Soto Aguilú alegó que el matrimonio tiene domicilio en San Juan y no en Guaynabo como indicó hoy en el pleno de la CEE el comisionado electoral de Proyecto Dignidad, Nelson Rosario al imputarle a Rosselló violación del Código Electoral. Rosario argumentó que la residencia que Rosselló tenía en Guaynabo la vendió en el 2017 por lo que mintió a la CEE cuando solicitó voto ausente sin estar domiciliado en la isla. Solicitó a la CEE, sin éxito, que refiriera el asunto al Departamento de Justicia.

“Ellos (el matrimonio) siempre han mantenido domicilio en Puerto Rico lo que pasa es que no lo estaba viviendo (en el 2017) porque vivía en Fortaleza. Siempre ha estado bajo la intención de retornar a Puerto Rico con su familia”, sostuvo la abogada.

“El Código Electoral nuevo (aprobado en el 2020) reconoce que el domicilio lo elige el elector. No dice que tiene que ser titular de la residencia. Para elegir domicilio no tienes que ser titular”, abundó la abogada para defender el voto ausente de los Rosselló.

Explicó que la residencia que el matrimonio Rosselló tenía en Guaynabo y a la que hace alusión Rosario en su imputación, en efecto la vendieron en el 2017. Pero, agregó que Rosselló acogió como residencia otra en San Juan, que no es de su propiedad y en la que tampoco vivía por estar en la Fortaleza mientras era gobernador, pero que es su domicilio en la isla.

“Ellos adoptaron San Juan como su domicilio”, dijo la abogada.

Preguntada si podía proveer documentos que evidenciaran ese domicilio de los Rosselló en San Juan, la abogada sostuvo que estaba impedida de entregarlos porque el asunto era discutido en la Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado (JAVA) que debía rendir un informe al presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer.

Sin embargo, JAVA, según Rosado Colomer explicó a este medio, debe brindar un informe completo sobre el arresto del voto ausente del matrimonio luego de que se cuestionara por qué las papeletas vinieron con un sobre de la JAVA. Las papeletas de voto ausente no deben llevar ese sobre.

Soto Aguiló argumentó que en la petición de voto ausente del matrimonio usaron la dirección de San Juan. Acusó a la JAVA y a la CEE de “negligencia” por no haber hecho el cambio de dirección del matrimonio: de Guaynabo a San Juan. Cuestionada sobre la responsabilidad que tiene todo elector, según el Código Electoral, de notificar a la CEE de cambios de su residencia, la abogada dijo que el exgobernador lo hizo con la solicitud del voto ausente y la dirección que escribió.

“Tengo que partir de la premisa que enviando la solicitud se le está notificando a JAVA. Se supone que la JAVA lea las solicitudes. No es la responsabilidad del elector si JAVA no hace el cambio”, indicó.

No le aplica la Ley 167-20

La abogada además argumentó que Rosselló no estaba inhabilitado para ocupar uno de los cuatro cargos como cabildero por la estadidad en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos porque él no aspiró a ese cargo por lo que no le puede aplicar la Ley 167-2020 que viabilizó la elección de esos puestos. Soto Aguilú adujo que los requisitos que estipula la Ley 167-20 aplican para candidatos. Es decir, para toda persona que haya decidido aspirar en el evento electoral y haya recogido endosos.

“Se equivoca el comisionado Rosario. (Rosselló) nunca fue aspirante. Fue electo por nominación directa. La nominación de candidature la hizo el pueblo. Esos requisitos (de la Ley 167-20) le aplican a la persona que haya presentado endosos como aspirante”, señaló.

De todas formas, alegó la abogada, el matrimonio tiene residencia en San Juan y en Washington. La Ley 167-2020 establece como uno de los requisitos para ocupar el cargo de cabildero que la persona sea residente de Puerto Rico o de Washington.

De acuerdo con resultados preliminares del Partido Nuevo Progresista, Rosselló fue electo por nominación directa para cabildear en la Cámara federal.