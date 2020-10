El representante del Partido Popular Democrático, Luis Vega Ramos, así como el candidato a representante por acumulación de esa colectividad, Gabriel López Arrieta, denunciaron hoy, martes, que supuestamente la comisionada residente en Washington, Jenniffer González ha recibido $37,732 en donativos para su campaña política de manos de cabilderos, asesores y suplidores de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Ambos populares dijeron que esos donativos inhabilitan a González para fiscalizar a la JSF y a la AEE. Vega Ramos y López Arrieta basaron su denuncia en datos de la Comisión Federal de Elecciones y de la entidad Center for Resposive Politics, una organización sin fines de lucro dedicada a fiscalizar los ingresos y gastos de los miembros del Congreso y de los aspirantes a la presidencia de los Estados Unidos.

“Ya sabemos que al igual que Pedro Pierluisi, las lealtades de Jenniffer González también caducan. Dijo que defendería los empleos, pero ahora resulta que los principales contribuyentes de su campaña son los asesores de la JSF y los proponentes de la privatización de la AEE que traerá el despido de trabajadores a la misma vez que se reparten contratos millonarios en esa corporación pública.”, dijo Vega Ramos en conferencia de prensa.

Los dos populares dijeron que según los datos oficiales, la comisionada residente en Washington recibió $2,700 de José Carrión III, expresidente de la JSF, excuñado de Pedro Pierluisi, y miembro del Comité Latinos for Trump, el cual González Colón co-preside.

Asimismo, dijeron que González recibió $1,000 de Martin Bienenstock, director de la división de asuntos gubernamentales y quiebras, y socio de la firma Proskauer Rose LLP, uno de los bufetes de abogados que representan a la JSF en el proceso de quiebras de la isla, incluyendo, la de la AEE.

Además, indicaron que González recibió $30,800 de la firma Essential Insurance y su presidente Marc Tacher, quien es la corredora de seguros de la AEE y cuyos contratos millonarios no revelan la cuantía exacta anual, toda vez que su mecanismo de cobro es a través de por cientos de pólizas que no divulgan.

También los populares indicaron que los informes de ingresos y gastos de la comisionada residente en Washington muestran que recibió otros $14,232 de King & Spalding, una firma de asesoría legal de la AEE y cuyo cabildero principal, Steve Kupka, se vio envuelto en un escándalo de conflictos de intereses ya que mientras asesoraba a la AEE, era cabildero de una firma que buscaba un contrato de gasificación de las Unidades 5 y 6 de San Juan ascendente a más de $1,500 millones. El contrato se gestionó a través de la empresa matriz de NFE, Fortress Investment Group, dijeron los populares.

“Como si fuera poco, los informes de ingresos electorales revelan que la comisionada residente recibió otros $2,000 de la empresa AES, administradores de la planta de carbón en Guayama; otros $2,700 de Justin Peterson, gerente general de DCI Group, quien fuera nombrado a la JSF y otros $1,000 del Comité de Acción Política de DCI, empresa que representa a bonistas generales y quienes promueven la privatización de la AEE”, dijo Vega Ramos.

El Nuevo Día intentó buscar reacción de González, pero al momento no se ha producido. La comisionada residente en Washington tiene conferencia de prensa hoy y no se ofreció detalles del tema a atender.

Liquidación para Pedro Pierluisi

Vega Ramos y López Arrieta dijeron que el donativo del asesor legal de la JSF a González levanta un conflicto porque la comisionada, como miembro de las comisiones congresionales que atienden los asuntos de Puerto Rico, tiene el deber de fiscalizar los trabajos de la Junta.

“Ya se publicó que en la planilla del 2018, Pierluisi como abogado de la Junta, reportó ingresos por $634,019 en sueldos y comisiones. Eso representa un aumento sustancial frente a los $367,462 reportados en su planilla del año anterior. Sin embargo, Pierluisi no ha publicado su plantilla para el 2019, año en que liquidó su participación en el bufete de la Junta. ¿A cuánto ascendió dicha liquidación? ¿Cómo un abogado que apenas regresaba a la práctica privada dos años antes, tras ser comisionado residente por ocho (años), puede agenciarse una liquidación que es tan escandalosa, que no quiere hacer pública la plantilla donde la reporta? ¿Acaso no es una “bonificación” de la Junta, vía el bufete, y así lo liberan para correr a tiempo completo a la gobernación? A Jenniffer González le han levantado sobre $37,000 para su campaña y a Pierluisi le han dado una liquidación probablemente millonaria por sus servicios a la Junta”, sentenció Vega Ramos.

“Mientras el país está molesto por los incrementos proyectados en los costos de la energía, las negociaciones a espaldas del pueblo, la comisionada residente guarda silencio porque los tentáculos del Partido Nuevo Progresista (PNP) llegan hasta en esos contratistas y cabilderos, que ya sabemos, le han llenado las arcas de aportaciones económicas a su campana. Ya sabíamos que Pierluisi es el abogado de la Junta y de la planta de AES; ahora también sabemos que Jennnifer es la cabildera de la Junta y los privatizadores. Esa es la dupleta del PNP. El abogado y la cabildera de la Junta y los privatizadores”, dijo López Arrieta.

Los dos populares adelantaron que tienen información de “los vínculos de González y otras firmas de cabilderos, así como de grupos de intereses económicos” y los divulgarán “oportunamente”.