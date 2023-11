Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado.

---

La precandidata a la gobernación por Proyecto Dignidad, Ada Norah Henriquez, impugnó este martes la aspiración de su rival primarista, Javier Jiménez Pérez, al amparo de una disposición reglamentaria que, según la interpretación de su equipo de trabajo, exige que el candidato al máximo puesto electivo haya sido un miembro “bonafide” de la colectividad por, al menos, un año.

Según Henriquez, el candidato a la gobernación de Proyecto Dignidad se convierte, automáticamente, en presidente de la organización política, pero el reglamento estipula que la cabeza de la colectividad solo podrá ser ocupada por una figura que lleve un año afiliada a la colectividad. Jiménez Pérez, alcalde de San Sebastián desde 2005, se desafilió del Partido Nuevo Progresista a finales de septiembre y se unió a Proyecto Dignidad el 1 de octubre, por lo que, de acuerdo con Henríquez, no cumpliría con el requisito hasta un mes antes de las elecciones generales.

Tras ser certificados internamente, Jiménez Pérez y Henriquez tienen previsto enfrentarse en una primaria el 11 de febrero de 2024.

La precandidata a la gobernación por Proyecto Dignidad, Ada Norah Henríquez, junto a doctor Joseph Ortiz y el doctor José Colón. (Xavier Araújo)

“Si algo hemos tenido, durante las pasadas semanas, son numerosas reuniones y llamadas de personas que son miembros bonafide de Proyecto Dignidad, preocupados, muchos desanimados, algunos se han ido, a causa de la manera en que se llevó esta transición y la llegada de este aspirante, hoy también miembro bonafide. Para mi beneplácito, encontramos que el reglamento de nosotros proveía una salvaguarda para asegurar la integridad del partido, que la persona que llegara fuera alguien probado, un miembro conocido, alguien que hubiera trabajado”, sostuvo Henriquez en una rueda de prensa frente a la sede de la Comisión Estatal de Elecciones, en Hato Rey.

Al momento de esta publicación, Jiménez Pérez no había respondido a una petición de reacción de El Nuevo Día. Tampoco había sido posible comunicarse con la portavoz del presidente del partido, César Vázquez Muñiz.

Mientras, el director de Asuntos Electorales de Proyecto Dignidad, José Orlando Colón, precisó que, en la mañana del martes, se le envió una carta al Consejo de Gobierno del partido, presidido por Vázquez Muñiz, notificando la impugnación de la certificación de Jiménez Pérez. Colón detalló que, en la misiva, se le conceden cinco días al organismo rector para corregir el “error” alegado por Henriquez. La aspirante dijo que, de no anularse la certificación de su contrincante primarista, considerará recurrir a los tribunales.

Henriquez, quien también estuvo acompañada por su director de campaña, Joseph Ortiz Mercado, sostuvo que el requisito de un año de afiliación no le impide a Jiménez Pérez aspirar bajo el Proyecto Dignidad para cualquier otro puesto electivo.

“Durante la semana pasada, estuvimos estudiando minuciosamente nuestro reglamento ante los procesos de certificación a los candidatos de nuestra colectividad. En esta revisión, advinimos en conocimiento de que la nominación a la candidatura a la gobernación por nuestro partido ata la presidencia del Consejo de Gobierno al candidato a la gobernación”, expresó Ortiz Mercado.

Colón, por su parte, enfatizó que la posibilidad de que haya un presidente distinto al candidato oficial a la gobernación “no existe” en el reglamento interno.

Inicialmente, el proceso de radicaciones internas en el Proyecto Dignidad vencía el 31 de octubre. Sin embargo, la colectividad optó por extender el período, ante las vacantes que existían a numerosas candidaturas, entre ellas la alcaldía de San Juan.

A pesar de que la plana mayor de Dignidad, incluyendo a Vázquez Muñiz y la senadora Joanne Rodríguez Veve, han favorecido públicamente la aspiración de Jiménez Pérez, Henriquez acentuó que anticipa un proceso justo en la evaluación de la impugnación presentada por su equipo.

“Aquí, no se trata de esperanza, se trata de un reglamento que efectivamente fue aprobado, que es por el cual nosotros estamos obligados a regirnos. Y qué bueno, porque eso nos ayuda a tener las líneas claras. No habría una manera, realmente, de evadir el cumplimiento del reglamento, salvo que digamos que lo vamos a echar a un lado. Y entonces, dónde quedamos. Yo pienso, genuinamente, que fue un error”, manifestó Henriquez, recordando que, en 2020, el requisito no se aplicó al Proyecto Dignidad haber sido un partido de nueva creación.