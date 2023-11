Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado.

Guayanilla - Proyecto Dignidad presentó el sábado a Viviana Ramírez Morales, una pastora y profesional de recursos humanos, como su candidata para el puesto de comisionada residente en las elecciones generales de 2024.

La aspirante a la silla en Washington D. C. manifestó que busca representar “una manera distinta de hacer política”.

“Me considero una ciudadana indignada con lo que está ocurriendo en Puerto Rico y la percepción que Estados Unidos tiene de nosotros”, dijo Ramírez Morales en un aparte con la prensa. “Me levanto con Proyecto Dignidad porque me siento visibilizada por ellos. Me siento que los valores se alinean totalmente conmigo y, por eso, quiero representarlos”, abundó.

Ramírez Morales acompañaría en la papeleta a la persona que salga airosa de la contienda primarista por la cadidatura para la gobernación, entre la abogada Ada Norah Henriquez y el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez. La aspirante a la comisaría residente afirmó que respalda a Jiménez.

Ramírez Morales ha trabajado con la organización sin fines de lucro SBP desde 2018 y pastorea y administra el ministerio de Vida de Reino junto a su esposo. Anteriormente, laboró por 12 años en la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) de la Rama Judicial de Puerto Rico. Posee un bachillerato en Administración de Empresas con especialización en Recursos Humanos del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Javier Jiménez (centro) asistió a la reunión general. (Amanda Pérez Pintado)

Ramírez Morales afirmó que, como comisionada residente, una de sus prioridades sería buscar reducir la burocracia para acceder a fondos federales para la reconstrucción y atender el asunto del estatus político. “Proyecto Dignidad no va a vender estadidad, no va a vender independencia ni Estado Libre Asociado (ELA). Va a dejarle a las personas que sea autodeterminación. Las personas van a escoger lo que ellos quieren y nosotros vamos a trabajar”, apuntó.

“Yo entiendo que podemos dar otra perspectiva de la perspectiva que tiene Washington (D. C.) de nosotros, una perspectiva que es conservadora. La mayoría de las personas en Puerto Rico son conservadoras, pero esa no es la percepción que ellos tienen allá”, manifestó Ramírez Morales.

El partido anunció la candidatura de Ramírez durante una reunión general en el Centro de Convenciones Hotel Costa Bahía, en Guayanilla. Allí, Jímenez entró acompañado por una batucada y un grupo de personas que coreaban: “Oe, oe, oe, oe, Javier, gobernador”. Al lado del alcalde, estaban sentadas la senadora Joanne Rodríguez Veve y la representante Lisie Burgos Muñiz, quienes han consignado su respaldo al ejecutivo municipal.

En busca de más candidatos

Proyecto Dignidad abrirá el domingo un segundo período interno de radicación de candidaturas para las contiendas vacantes, que se extenderá hasta el 2 de enero. Los puestos sin aspirantes calificados incluyen 43 alcaldías, incluida San Juan, además de seis sillas por distrito en el Senado y 22 en la Cámara de Representantes.

Proyecto Dignidad abrirá el domingo un segundo período interno de radicación de candidaturas para las contiendas vacantes, que se extenderá hasta el 2 de enero. (Amanda Pérez Pintado)

Entre los aspirantes municipales, se encuentra el vicealcalde de San Sebastián, Camilo Ortiz, quien aspirará a la alcaldía de ese municipio. Ortiz, al igual que Jiménez, rompió vínculos con el Partido Nuevo Progresista (PNP) e ingresó a Proyecto Dignidad el pasado octubre.

“Vamos por las 78 alcaldías”, expresó, al anunciar las vacantes, la secretaria general de Proyecto Dignidad, Nilda Pérez Martínez.