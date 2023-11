Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado.

Aunque el partido Proyecto Dignidad se dispone a realizar primarias el próximo 11 de febrero por la candidatura a la gobernación, aún no ha entregado a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) el reglamento de ese evento, confirmó la presidenta interna del ente electoral, Jessika Padilla Rivera.

“Ellos hicieron un compromiso, tanto con esta servidora como con el secretario (de la CEE, Rolando Cuevas), de presentar su reglamento este próximo lunes”, indicó Padilla Rivera en entrevista con El Nuevo Día.

Además, confirmó que el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) tampoco ha entregado el reglamento de primarias. El MVC se dispone a anunciar sus aspirantes a puestos electivos el 19 de noviembre, en el Teatro Tapia, en San Juan, y optaron por un mecanismo alterno para seleccionarlos, sin que haya primarias. La comisionada electoral del MVC, Lillian Aponte, no contestó llamadas de este periódico.

Al preguntársele a Padilla Rivera si Proyecto Dignidad tenía que entregar el reglamento antes de abrir candidaturas, la jueza respondió que “debió haber sido así”.

“No obstante, esto es un proceso interno que ellos están trabajando. Ellos sabrán, se rigen por sus propias reglas internas. Nosotros le damos seguimiento para que en la medida que la Comisión, en lo que a nosotros respecta están a tiempo y al día”, dijo.

¿Dónde queda el marco regulatorio de esas primarias?, cuestionó este medio.

“Ellos tienen algunas proyecciones. Ellos tienen su método alterno ya establecido. Nos ha compartido el comisionado (Nelson) Rosario que internamente ellos ya han hecho sus asambleas. Ellos ya están estructurados. Es pasarlo en escrito. Es bajarlo al reglamento. Yo más detalles no los conozco, toda vez que esto es un asunto interno del partido. Pero el conocimiento que tiene la Comisión, para poder trabajar lo que a nosotros respecta, le solicitamos que presente su reglamento para poder estar en ley y cumplir”, afirmó.

El Código Electoral establece, en su artículo 7.14, que “en o antes de la fecha de apertura del proceso de presentación de candidaturas, los partidos políticos cuya categoría les permite u obliga a postular candidatos a unos o varios cargos electivos, notificarán a la Comisión la cantidad y la ubicación de candidatos que nominarán o postularán para las próximas elecciones generales, estén o no sujetos a primarias o métodos alternos de nominación”. Mientras, el reglamento de radicación de candidaturas, aprobado en la CEE, indica que los partidos deben entregar el reglamento de primarias antes del 30 de noviembre.

Sobre el asunto, Rosario, el comisionado electoral de Proyecto Dignidad, comentó que “la ley no dispone nada de eso. El reglamento de primarias es simplemente para disponer cómo se lleva a cabo la elección. No hay ningún término en la ley para presentarlo”.

Pero su homóloga del Partido Nuevo Progresista (PNP), Vanessa Santo Domingo, destacó que cualquier militante de proyecto Dignidad puede levantar cuestionamientos del proceso primarista, dado a que, previo a que la colectividad abriera el proceso interno de radicación de candidaturas, no presentó ante la CEE su reglamento de primarias.

“Es uno de los issues que Proyecto Dignidad tiene porque cómo vas a aceptar radicaciones de candidaturas sin tú presentar las reglas del juego. Tienes que tener las reglas del juego antes de que los aspirantes comiencen a radicar y nadie pueda -posteriormente- cuestionar. Le levanta bandera a los afiliados de ese partido. Me parece inadecuado, incluso que la apertura y cierre de ellos haya sido antes del proceso que establece la ley”, sentenció Santo Domingo.

Se refiere a que en febrero pasado, Proyecto Dignidad abrió el proceso de radicación de candidaturas y lo cerró el 31 de octubre, según ha dicho Rosario. Ahora, a partir del 19 de noviembre, se disponen a activar el proceso nuevamente -hasta el 2 de enero próximo- para cargos electivos que aún estén vacantes, explicó el comisionado de Proyecto Dignidad. Cada aspirante debe ayudar a costear los gastos y conseguir funcionarios de colegio, informó.

Sin embargo, Santo Domingo insistió en que “cómo vas a abrir en marzo cuando ni tan siquiera hay un ciclo electoral corriendo. El ciclo electoral comenzó el 1 de junio de 2023. Si un candidato tiene un cuestionamiento, puede presentarlo porque se le está violentando su debido proceso de ley. El proceso no es justo ni adecuado en la medida que no tengas un reglamento. Eso levanta bandera sobre cómo el partido le garantiza un debido proceso de ley a su colectividad y los aspirantes”.

No obstante, Rosario se mostró confiado en que nadie presentará cuestionamientos ante Proyecto Dignidad: “No va a haber ningún cuestionamiento interno. No lo ha habido y no lo va a haber. Todo se ha hecho correctamente. la ley lo que dispone es el 30 de noviembre para entregar”, destacó.