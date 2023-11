Si persiste la tendencia de la pasada década, en las elecciones de 2024, la decisión sobre el gobernante y los demás puestos electivos de la isla recaerá en manos de un grupo reducido de electores ante el declive consistente en la cantidad de personas inscritas y los bajos niveles de participación electoral.

La merma en la cantidad de electores inscritos es un patrón que se repite desde 2012 y que se prevé continúe, a juzgar por las cifras que maneja la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), recogidas en el informe estadístico de las elecciones del 2020, recién publicado.

“A las urnas, puede ir aquella persona que esté activa, que tenga activo su récord electoral, que, evidentemente, le corresponda el domicilio y que tenga 18 años. En la medida que menos electores activos tengamos, pues menos participación va a haber”, reconoció la presidenta interina de la CEE, Jessika Padilla Rivera, entrevistada por El Nuevo Día.

PUBLICIDAD

“A menos participación, menos personas escogen quiénes van a estar gobernando el país”, recalcó Padilla Rivera.

En las elecciones del 2020, la participación electoral fue de un 55.02%, mientras que el registro electoral estaba en 2,355,894. Ese último número se refiere a la cantidad de electores hábiles o inscritos que pueden votar en esos comicios.

El gobernador Pedro Pierluisi recibió, entonces, 427,016 o un 33.2% de los votos emitidos para ese cargo, y unos 1,059,515 electores hábiles no votaron en esa papeleta estatal, según el más reciente informe estadístico de la CEE, confeccionado por Manuel Álvarez Rivera, asesor del ente electoral y dueño-administrador de la página eleccionespuertorico.org, que documenta eventos electorales locales e internacionales.

Ese 33.2% constituye el porcentaje más bajo en la historia política de Puerto Rico con el que se escoge a un gobernante. En las elecciones del 2008, Luis Fortuño prevaleció con un 52.8%, mientras que la participación electoral fue de 78.99%, y para el año 2000 alcanzaba el 82.2%.

Ante ese cuadro y tras analizar las estadísticas de pasadas elecciones generales, Álvarez Rivera proyecta que, para los próximos comicios, continuará la baja participación y que los votos emitidos para el ganador a la gobernación se mantengan en un nivel de 33% o, incluso, bajen.

“La participación electoral, a menos que el registro electrónico (que se estrenó hace solo unas semanas) cambie las cosas, creo que va a bajar otra vez. Creo que estamos hablando de un 50% (de participación electoral). En cuanto a la elección del gobernador, los votos que obtenga puede volver a ser 33%. Yo creo que puede ser hasta más bajo”, sostuvo Álvarez Rivera.

PUBLICIDAD

“Vamos camino, a mi entender, a que nos quedemos con un millón de electores. Sé que hay personas por ahí que dicen ‘eso no va a pasar’, pero el peligro está ahí”, agregó.

Un panorama poco alentador

Hasta el 4 de octubre de este año, la CEE había logrado inscribir 37,701 electores. La cifra, que recoge la cantidad de personas inscritas desde 2021 hasta el presente, contrasta con los 121,358 que hubo al cierre del registro electoral en 2020. En 2021, hubo 10,654 nuevos inscritos y, en 2022, hubo 24,977.

Álvarez Rivera reconoció que, en año electoral, la inscripción de electores adquiere celeridad, pero destacó que el rezago que ya tiene es bastante, por lo que entiende que el panorama no es alentador.

“Estamos a menos de un año del cierre del regsitro electoral, que es en septiembre (del 2024). Mi preocupación es que la poca actividad de nuevas inscripciones y reactivaciones es sintomática de un problema más grande. Los hijos ven a los adultos indiferentes y tampoco se inscriben. A eso, hay que añadirle la gente que dice, ‘para qué votar, si aquí quien manda es la Junta (de Supervisión Fiscal)’. Yo lo he escuchado”, sostuvo.

Rechazó versiones respecto a que la renuncia a la gobernación de Ricardo Rosselló Nevares, en 2019, y la posterior pandemia del COVID-19, en pleno año electoral, hayan provocado la baja participación las pasadas elecciones.

“El problema es que el bajón viene desde el 2016, que no estaban esas circunstancias presentes porque no había pandemia, no había un verano caliente de año preelectoral. Aun así, la participación bajó”, subrató el estadístico.

PUBLICIDAD

Recordó que, para las elecciones del 2016, debido a un pleito legal, la CEE debió seguir una orden del Tribunal Federal de dejar, en el registro electoral, a los electores que no habían votado en las pasadas dos elecciones, a pesar de que, por norma, tras no haber votado en un evento, se excluyen y se convierten en electores inactivos.

Eso implicó dejar en el registro electoral -como activos- más de 500,000 electores que, en otro momento, debieron estar inactivos.

El registro electoral, desde entonces, es uno inflado, apuntó Álvarez Rivera. Esa situación explica por qué, en las elecciones del 2012, la participación electoral fue 78.19% y, en 2016, cayó a 55.45%, a base de los votantes registrados. “Pero también está el elemento de que gente inscrita haya decidido no votar”, reconoció.

En las elecciones del 2020, se dejaron los inactivos del 2016 y, en los comicios del 2024, permanecerán en el registro los electores con una elección sin votar.

“Tenemos una población de 2.7 millones de personas con edad para votar, y solo tenemos inscritos 1.9 millones, y eso es cargando con medio millón de electores con una elección sin votar. Ahora mismo, lo que tenemos es un 70% de la población con edad para votar inscrita, pero no todos votan”, destacó Álvarez Rivera.

¿Cuál es el plan de la CEE?

La presidenta interina de la CEE, así como la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Vanessa Santo Domingo, apuestan al registro electoral electrónico, llamado eRE, como la clave para motivar que la gente se inscriba desde la comodidad de su casa o en cualquier lugar. Atribuyeron, en entrevistas separadas, a la baja poblacional las reducciones en las estadísticas electorales.

PUBLICIDAD

Pero la hipótesis fue rechazada por Álvarez Rivera y la demógrafa Judith Rodríguez.

“La enfermedad no está en la sábana. Se está dando un declive en términos de que la gente con edad para votar, no se inscribe y los que aún están inscritos, no votan. No se le puede achacar todo a la pérdida de población”, argumentó Álvarez Rivera.

Rodríguez, por su parte, dijo que la baja poblacional incide en el registro electoral, pero “de la gente que vive aquí, no están inscritos los jóvenes”.

“La población total, para el 2023, incluye 509,749 jóvenes de 18 a 34 años, de acuerdo al Negociado del Censo. Pero, de esa cantidad, 111,045 no están inscritos. Los 111,045 representan un 21.8%. De cada cinco personas de 18 a 34 años, al menos una, no está inscrita”, destacó Rodríguez.

Hasta el 4 de octubre de este año, según la CEE, solo 1.17% jóvenes de menos de 17 años a 19 años estaban inscritos. Los electores de menos de 17 años se inscriben porque, al momento de las elecciones, ya tendrán los 18 años, el mínimo requerido por ley para votar. El porcentaje de jóvenes nuevos inscritos sube a 6.42% si se incluyen los de 20 a 24 años.

Problemas con el eRE

En cuanto a la esperanza que alberga la CEE con el eRE, los comisionados electorales del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Roberto Iván Aponte y Lillian Aponte, respectivamente, señalaron que hay problemas con el nuevo sistema electrónico. Precisaron, por separado, que conocen de primera mano de electores que el sistema les impide ingresar por la toma de foto y discrepancias con apellidos o información que debe ser provista. La presidenta de la CEE reconoció las trabas, y aseguró que trabajan en corregirlas.

PUBLICIDAD

“Las dificultades que pueda tener el sistema no son mayores, que no las podamos atender”, afirmó Padilla Rivera, quien dijo que, a través del eRE, ya se registraron 5,491 transacciones electorales y, de esas, 194 fueron nuevas inscripciones.

La comisionada electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Karla Angleró, aunque se mostró confiada en que el registro electoral aumente el año próximo, dijo que lo idóneo hubiese sido que el eRE debutara junto a una campaña publicitaria.

El comisionado electoral de Proyecto Dignidad, Nelson Rosario, dijo, en tanto, que “la gente tiene que entender que tiene que inscribirse” y que la tecnología hace que haya “un mundo más individualizado”, en el que el eRE tiene un rol importante.

Entretanto, el comisionado electoral del PIP responzabilizó a la CEE de no mantener un plan intenso de inscripciones, particularmente en escuelas públicas y privadas, y en universidades. Recordó que, en agosto del año pasado, esa colectividad propuso retomar esa tarea de forma contundente, y hubo oposición de los comisionados electorales del PPD y del PNP.

De paso, Aponte puntualizó que la disminución de las Juntas de Inscripción Permanente (JIP), por orden del Código Electoral, pudo haber aportado a la merma en las nuevas inscripciones y, por lo tanto, en el registro electoral.

Padilla Rivera, por su parte, rechazó que la CEE no atienda las inscripciones. “No le veo la base, el fundamento con relación a que dejamos de inscribir, de ir a las escuelas y las universidades. Tenemos también que reconocer que la inscripción es un acto voluntario”, puntualizó.