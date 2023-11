A días de haberse anunciado los detalles de la alianza entre el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), el excandidato a la alcaldía de San Juan por la organización independentista Adrián González Costa afirmó que, en las próximas elecciones, buscará un escaño en el Senado por el distrito de San Juan.

“Han cambiado las circunstancias del país, sumado a lo que va a ser este proyecto de acciones concertadas entre el PIP y Victoria Ciudadana. El espacio en que más podemos maximizar esas experiencias que he tenido es aspirar a ampliar esa representación legislativa del PIP a través de la candidatura al Senado por el distrito de San Juan”, compartió González Costa, desde la sede de la colectividad, en Hato Rey.

El anuncio de los preacuerdos entre el PIP y el MVC provocó también interrogantes sobre quiénes ocuparían ciertas candidaturas, que algunos llaman “de agua”, en alusión a que estarían pidiendo el voto para su contendiente, pero formarían parte la papeleta para cumplir con requisitos del Código Electoral.

González Costa reconoció que, a raíz de esa discusión, que aún no ha culminado, algunas personas le preguntaron sobre su futuro político porque pensaban que él sería quien fungiría ese papel, pero por San Juan.

El abogado de profesión aclaró que solo serán dos personas las que ocupen estos puestos, una para la gobernación por el MVC y otra para la comisionaría residente por el PIP, aunque no mencionó quiénes serían. Esa dinámica no se extenderá a otras candidaturas, como San Juan, enfatizó, porque la ley electoral no regula un pueblo en específico, sino que establece que deben ser, al menos, 39 aspirantes a alcaldías por cada partido.

“La militancia de San Juan, hemos determinado -y se ratificará en la asamblea de mañana (domingo)- que nosotros, para demostrarle al país lo serio y responsable que es esto, por primera vez en 77 años de historia del PIP, no vamos a presentar un candidato o candidata a la alcaldía de San Juan ni a su candidatura agrupada de legisladores municipales, cediendo ese espacio por completo al compañero Manuel Natal por sus buenos resultados”, expuso el secretario de organización del PIP.

La alianza avalará candidaturas para 40 distritos representativos (20 por partido) y 16 distritos senatoriales (ocho por partido). A diferencia de las elecciones pasadas, el PIP presentará solo a González Costa como candidato por el distrito de San Juan.

El excandidato a la poltrona capitalina obtuvo, en 2016, un apoyo electoral de 2.9% (4,202 votos), mientras que, en 2020, consiguió 3.3% (4,021 votos).

Además de correr a la alcaldía, gran parte de su carrera profesional ha fungido como asesor legislativo, comenzando en 2013, con la portavoz del PIP en el Senado, María de Lourdes Santiago Negrón. Además, fue legislador municipal durante la incumbencia de la entonces alcaldesa Carmen Yulín Cruz Soto, comisionado electoral alterno y asesor legislativo de Juan Dalmau, y regresó, en 2021, a dirigir la oficina de la senadora independentista.

González Costa reconoció que, este cuatrienio, se ha procurado más los consensos, ante la gran diversidad en la Asamblea Legislativa tras no haber una mayoría absoluta, lo que entiende ha creado también un escenario fértil para el desarrollo de la alianza y candidaturas avaladas por dos partidos, como la suya.

“Tenemos la esperanza de que ahí debe haber alguien fiscalizando. Ya esa visión de lo que es el PIP y otros partidos, en términos de lo que pudiéramos representar, está cambiando, y por eso hay tanta aceptación y entusiasmo con este tema de la alianza o las acciones concertadas”, recalcó.

El candidato pipiolo competirá contra los incumbentes Nitza Morán y Juan Oscar Morales por el distrito de San Juan, que cubre toda la ciudad capital, así como Aguas Buenas y algunas regiones de Guaynabo.

En la pasada elección, Adriana Gutiérrez y Andrés González aspiraron por este puesto, obteniendo un 6.8% y 5.6%, respectivamente. González Costa adelantó que, en esta ocasión, Gutiérrez aspirará a la Cámara de Representantes por el distrito 2 de San Juan y Gabriel Casal Nazario, del mismo modo, por el 5. Además, comentó que el MVC enviará tres candidatos para los distritos 1, 3 y 4.

Este domingo, a partir de las 4:00 p.m., el PIP tendrá una asamblea de distrito, en San Juan, para ratificar sus candidaturas por la capital. El MVC también se reunirá, desde las 9:00 a.m., en el Teatro Tapia, para llevar ante la consideración de sus militantes los acuerdos relacionados con la alianza.

“Si la militancia, que son los que han traído a este partido a donde está hoy, entiende que uno debe estar en una papeleta, para mí, es un privilegio grandísimo”, puntualizó González Costa.