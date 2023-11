Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado.

Los portavoces de la llamada Alianza de País, Manuel Natal y Juan Dalmau, que este miércoles ahondaron en el acuerdo electoral establecido entre el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), reconocieron que los esfuerzos educativos serán vitales para habituar al electorado sobre la manera de ejercer su voto en apoyo a esa iniciativa.

Pero, al mismo tiempo, criticaron los cuestionamientos públicos que se han hecho desde que se conocieron los primeros detalles del acuerdo en torno a la posible confusión y eventual daño de papeletas que podría ocurrir por errores al votar de la manera que proponen en las próximas elecciones.

“Tenemos un electorado que ha cobrado conciencia sobre el voto mixto”, afirmó Dalmau, secretario general del PIP y candidato a la gobernación.

“Hay un elemento elitista (en las críticas) porque subestiman la inteligencia del país, ya que si se le explica cómo votar correctamente, (el electorado) lo hará”, aseveró, durante una conferencia de prensa, a la entrada de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), junto a Natal, coordinador general del MVC y aspirante a la alcaldía de San Juan.

El Nuevo Día reveló este miércoles detalles del acuerdo entre el PIP y el MVC, que contempla apoyarse mutuamente en las candidaturas a la gobernación, la comisaría residente en Washington D.C., ocho alcaldías (cuatro para cada partido) y la totalidad de los distritos representativos y senatoriales. Entre los municipios que ya tienen candidatos asegurados, están San Juan y Caguas, y en los distritos representativos se han definido el 45% de las candidaturas.

“Estamos puestos para explicarle al país con lujo de detalles cómo se vota y orientar cómo se logra llevar esta alianza al poder. Esas preguntas, yo me siento tranquilo de contestarlas. La pregunta que me iba a sentir muy incómodo de contestar era: ‘¿por qué no se dio esta alianza?’, y esa no habrá que contestarla porque la alianza va”, resaltó, por su parte, Natal.

El foco puesto en el voto mixto

El MVC aún aguarda por ratificar el acuerdo en su asamblea, citada para este domingo, a las 9:00 a.m., en el Teatro Tapia, en el Viejo San Juan.

“Esa asamblea se convoca luego de que el Consejo General del MVC le diera el visto bueno a estos acuerdos y la coordinadora ejecutiva del MVC le recomendara a esta asamblea que apruebe los mismos. Vamos a ir allí con la intención de aprobar los acuerdos porque entendemos que son buenos para el país”, sostuvo Natal.

En torno al PIP, Dalmau señaló que ya reunieron a su comité central -compuesto por todas las presidencias a nivel municipal y secretarías del partido- para concretar los entendidos del acuerdo y “echarlos para adelante”.

Insistió en que la “realidad estadística” ha demostrado que los votos mixtos y por candidatura han aumentado, mientras el íntegro ha mermado, a base de un análisis que hizo de los resultados de las pasadas tres elecciones.

“El Partido Popular como el Partido Nuevo Progresista han socavado tanto ese voto íntegro, que ahora en el PPD hay cuatro candidatos por acumulación por temor a que el voto íntegro no es suficiente para postular los seis que siempre postulaban. Lo que estamos viendo es que hay las condiciones para orientar al país y que no provoque confusión alguna”, destacó el líder del PIP sobre la campaña electoral que están trabajando para orientar al electorado sobre un proceso extraordinario que no se había visto en el país.

A su vez, Dalmau advirtió que los ataques contra la alianza ya han comenzado. “Estamos preparados porque (el PNP y el PPD) se sienten amenazados. Están temblando porque ven la fuerza de lo que ellos pensaron que era algo imposible, la fuerza de dos colectividades políticas que, en las pasadas elecciones sumadas, tuvieron un 28%”, puntualizó.

“Piensen en cómo se encuentra Puerto Rico como resultado de los últimos 54 años. Si ven un país en quiebra, pobreza, corrupción, donde se cierran centros de educación y no hay acceso a la salud... y si tienen la esperanza de que esto puede mejorar, pues den la espalda a quienes lo llevaron al precipicio, que es el bipartidismo”, puntualizó Dalmau.