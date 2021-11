El alcalde electo de Nueva York, Eric Adams, llegó a Puerto Rico para participar del 2021 SOMOS Puerto Rico Conference, y recalcó la importancia de la comunidad puertorriqueña en Nueva York y en particular el apoyo que recibió durante la elección de parte de los sectores hispanos.

Esta conferencia es una colaboración de SOMOS, una organización no partidista que aboga por temas de interés para los latinos en Nueva York y el Puerto Rico and Hispanic Task Force de la Asamblea y Senado del Estado de Nueva York. Los paneles van dirigidos a la crisis y posibles vías de recuperación para Puerto Rico.

Al llegar a la actividad, Adams celebró una conferencia de prensa en la que habló de la importancia de la conferencia de SOMOs como una oportunidad para entablar diálogos con “legisladores locales y de descendencia hispana”.

Sin embargo, no precisó que temas relacionados a los puertorriqueños estaría discutiendo y se alejó de discutir el tema de la relación política de Puerto Rico con Estados Unidos.

“Creo que es importante para Puerto Rico que determine ese argumento de pro estadidad o anti estadidad que se ha estado dando durante bastante tiempo. Y no quiero comentar algo en lo que creo que pueden llegar a un acuerdo sobre lo que quieren hacer en torno a ese tema. Esa conversación es una conversación muy emocional y lo peor que puedo hacer es entrar y agregar más emoción a eso. Dejo que la gente de Puerto Rico determine lo que van a hacer sobre ese tema”, dijo Adams, quien juramentará en enero como alcalde.

Por otro lado, Adams aseguró que el resultado de la elección muestra que goza del apoyo de las comunidades hispanas en Nueva York.

Adams también entró en los cambios que quiere ver en la administración de la ciudad y como esto afectará su proceso de contratación.

“Puedes tener todos los títulos que quieras pero si no tienes compasión, empatía, si no te preocupas, si no entiendes que las personas que llegan a tus puertas no son solo números. Estos son seres humanos. Y recuerdo cómo trataban a mi madre cuando trataba de obtener ayuda de la ciudad y cómo se sentía asquerosa cuando entraba. La gente no accede a las agencias de la ciudad porque no quieren ser deshumanizadas en un proceso. Eso tiene que parar. Tenemos que entender que estos son ciudadanos”. dijo Adams.

En cuanto a su relación con la Ejecutiva estatal, Adams aseguró que quiere tener una buena relación porque quiere tener mayor control del sistema educativo de la ciudad, así como de implementar medidas de seguridad para las que necesita mantener comunicación con la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul.

“Estamos buscando una colaboración real con la gobernadora que está vigente ahora, y luego con quien los votantes elijan voy a seguir teniendo esa colaboración. No voy a tener la relación que tenían el ex gobernador y el alcalde. No tendremos esas disputas públicas”, indicó Adams.

En cuanto a sus metas está el crecer los sectores de tecnología y biotecnología, tanto desde el punto de vista de aumentar los empleos como de aumentar los servicios tecnológicos a los que podrían accesar los neoyorquinos. Más específicamente, Adams indicó que le gustaría atraer más compañías que trabajan con blockchain a Nueva York que no consideran la ciudad atractiva por la regulación vigente.

A esos efectos, a modo de muestra de intención, Adams indicó que quiere que sus primeros tres cheques sean pagados en la criptomoneda bitcoin. Sin embargo, el alcalde electo explicó que según la ley actual, no puede ser pagado directamente en criptomoneda, por lo que buscará hacer la conversión una vez reciba el dinero.

“Aquí había una ley que hacía que la ciudad de Nueva York fuera hostil a blockchain. Fue una ley promulgada, una política implementada que volvió hostil a la ciudad de Nueva York. Muchas de las empresas de blockchain no quieren venir a la ciudad de Nueva York. Como tantos otros, somos demasiado burocráticos, demasiado difíciles. Tenemos una cultura del no. Lo que puedo hacer es obtener mi pago y luego convertirlo en bitcoin”, argumentó Adams.

Finalmente, Adams también habló del clima electoral actual y argumentó que hay un sector más radicalizado al que no se está atendiendo. Igualmente planteó que si el Partido Demócrata, al cual pertenece, quiere ser exitoso tiene que que hacer más acercamientos directos a las comunidades para saber cuales son los reclamos particulares y además saber cuáles son los planteamientos del otro bando que están calando.

“Tengo claro que más vale que nos involucremos en la calle con lo que sabemos todos que los demócratas quieren, todas las cosas que estamos desechando. Creo que no tenemos los dedos en el pulso del día a día”, dijo el alcalde quien previamente argumentó que hay divisiones internas en las diferentes comunidades.