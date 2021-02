La excandidata a la gobernación por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Alexandra Lúgaro, afirmó esta mañana que se mantendrá “visible” en la palestra pública tras anunciar ayer que se retiraba de la política electoral.

Lúgaro, quien entró al ruedo político en 2016 como candidata independiente, expresó que decidió cambiar su rumbo y buscar un nuevo espacio desde el que aporte al país en su “batalla por el cambio”.

“Creo que es momento de reinventarse. Es momento de pasar el batón. Yo creo que es momento de que yo pueda buscar desde dónde puedo cambiar más cosas. Yo me visualizo buscando aportar al avance de política pública, de investigación, innovación. El país sabrá de mí y lo que voy a estar haciendo. Voy a mantenerme visible, pero aportando al país. Aportando al país no desde la política electoral”, manifestó Lúgaro en entrevista radial (WKAQ - 580 AM).

PUBLICIDAD

La licenciada anunció ayer, mediante una carta abierta al país, su salida de la política electoral resaltando que nunca fue su intención convertirse en política o aspirar a una candidatura, pero que lo hizo tras no conformarse con la realidad que vive el país y su deseo de “aportar al cambio”.

Cuestionada sobre si está satisfecha, Lúgaro respondió en la afirmativa cuando recordó sus resultados como candidata independiente y como líder del Movimiento Victoria Ciudadana.

“Entré a la política y durante esos seis siete años hemos logrado muchas cosas. No solamente la candidatura independiente, sino quebrantar ese sistema bipartidista y que la gente supiera que sí era posible vencer el bipartidismo. Como movimiento unimos voluntades desde diferentes espacios políticos, personas que se sumaron y se lograron todos los objetivos electorales que el movimiento se trazó”, dijo.

Sobre las razones de su retiro, indicó que no es un acto de darse por vencida o estar decepcionada, sino que es una decisión con la que busca trazar nuevas rutas en otros espacios.

“Un retiro la gente lo puede asociar con estar decepcionado, pero yo estoy esperanzada. Simplemente yo creo que cada ser humano tiene que buscar desde dónde puede aportar más. Creo que puedo estar haciendo mucho más desde otros espacios. Creo que la zapata que se ha dejado en Victoria Ciudadana es suficientemente fuerte para que desde ahí se puedan construir nuevos candidatos y candidatas. Hemos reclutado un ejército de personas comprometidas, capacitadas. Tuvimos unas candidaturas exitosas, y creo que eso va a continuar creciendo”, acotó Lúgaro.