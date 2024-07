Ambivalente William Villafañe en torno a la candidatura de Donald Trump

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

“En este asunto, yo he persistido que estoy esperando cuáles son las expresiones de cada uno de los candidatos a la presidencia para con Puerto Rico. En ese sentido, estoy atento a ver cuáles son esos compromisos, porque no los he escuchado específicamente con Puerto Rico. Mi compromiso primario es con Puerto Rico. Cada congresista tiene un compromiso primario con su distrito, con sus electores. Estoy seguro que cualquier congresista que esté en una situación como la de Puerto Rico asumiría una posición similar”, sentenció Villafañe, tras participar del acto organizado por el Partido Republicano de Puerto Rico en el 167 natalicio de José Celso Barbosa, en el cementerio Santa María Magdalena de Pazzis, en el Viejo San Juan.