Ana Irma Rivera Lassén ya cuenta con certificación de la CEE: “Comenzamos otra etapa”

“ Comenzamos otra etapa. Sabemos que los retos son muchos, que nos van a seguir atacando, pero vamos a estar siempre listas y listos para enfrentar todos esos retos. (...) Ahora, tenemos que hacer una campaña para que la gente sepa cómo votar en estas próximas elecciones. No puedo negar que va a hacer complejo”, enfatizó.

“Ella no estaba atacando el Movimiento, sino que estaba haciendo una apreciación con el valor que tiene. Una de las cosas que más me ha llamado la atención de lo que ha pasado con las expresiones de Lúgaro es la manía (de la oposición) de seguir utilizando las etiquetas de izquierda y derecha y todas esas demonizaciones para darle miedo a la gente. No entran en ningún tipo de argumentación”, sostuvo.