Washington D. C. - El exgobernador Aníbal Acevedo Vilá exhortó al electorado del Partido Popular Democrático (PPD) a votar en las primarias de mañana por la candidatura a la gobernación pensando en quién puede atender mejor -en San Juan y Washington- la crisis fiscal, la emergencia del coronavirus y un potencial debate sobre el status político de la isla.

“Mi llamado al pueblo popular es que piense primero quién puede gobernar a Puerto Rico en este escenario, que es muy diferente a hace cuatro o 12 años… por la presencia de la Junta (de Supervisión Fiscal) y por las decisiones importantes que, para bien o para mal, se van a tomar en Washington, (debido a) la combinación de una crisis económica con una crisis de salud que nadie podía anticipar”, indicó Acevedo Vilá.

En momentos en que el liderato republicano -desde la Casa Blanca y el Senado- ha cerrado el paso a la estadidad, incluso rechazando el referéndum de noviembre, Acevedo Vilá sostuvo que al próximo candidato a la gobernación y presidente del PPD le tocará atender la propuesta de status de la colectividad y el desinterés del gobierno federal en resolver el debate sobre el futuro político de la isla.

PUBLICIDAD

Acevedo Vilá -como candidato a comisionado residente en Washington y expresidente del PPD- dijo que ha querido mantenerse fuera de la contienda entre la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, el portavoz popular en el Senado, Eduardo Bhatia, y el alcalde de Isabela, Carlos Delgado Altieri, por la candidatura a gobernador.

“Si me mantengo neutral, me parece que me es más fácil el domingo por la noche ser un elemento de unidad” y hacer tándem con el ganador, sostuvo.

Reconoció, sin embargo, que entre los tres precandidatos ha tenido una más larga relación personal con Bhatia, a quien le encargó la oficina de Washington cuando era gobernador, y ha estado menos cerca últimamente de Delgado Altieri, quien inicialmente objetó su candidatura a comisionado residente en Washington.

“ En este momento, decir que soy cercano a Trump no creo que le gana votos a nadie y creo que le puede costar votos a (Jenniffer González) ” Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente del PPD

“Tengo con Eduardo Bhatia una relación de toda la vida, desde la escuela superior. Con Carmen Yulín, tengo una excelente relación y de mucha comunicación durante su incumbencia como alcaldesa, y con Charlie, en el pasado tuvimos una relación muy, muy estrecha. No hemos tenido esa relación tan estrecha en los últimos tiempos, pero estoy en récord abriéndole posibilidades a los tres candidatos”, dijo.

Delgado Altieri ha sido vicepresidente del PPD, incluso bajo la dirección del fallecido presidente del PPD, Héctor Ferrer, cuyos vínculos con DCI Group -la empresa de relaciones públicas y cabildeo que estuvo a cargo de la propaganda de firmas de inversiones en contra del gobierno de Alejandro García Padilla- fueron criticados por Acevedo Vilá.

PUBLICIDAD

Las críticas de Acevedo Vilá a las relaciones de Ferrer con DCI Group generaron tensiones con Delgado y otros allegados de quien murió siendo presidente del PPD.

Tras el debate del jueves en la noche, Acevedo Vilá consideró que más electores del PPD saldrán a votar y, aunque por vez primera en la campaña hubo intercambios duros -y silencios notables de Delgado Altieri-, piensa que se hicieron críticas legítimas entre los precandidatos a la gobernación, sin ataques personales.

En medio de las múltiples querellas y denuncias entre los precandidatos del Partido Nuevo Progresista (PNP) a la gobernación, la gobernadora Wanda Vázquez Garced y el ex comisionado residente Pedro Pierluisi, Acevedo Vilá considera, sin embargo, que el PPD superó los temores de que la primaria, por la que abogó, dividiera a su colectividad.

Para Acevedo Vilá, por otro lado, la primaria del PNP “está más cerrada de lo que mucha gente pensaba”, pero le ha llamado la atención “la campaña negativa brutal de Pierluisi contra Wanda Vázquez”.

“Si tú crees que estás cómodo para ganar, tú no insultas al oponente en una primaria, porque vas a necesitar al otro día (sus seguidores)... Si Pierluisi está dando una pela, entonces sus estrategias (para una primaria) son un desastre”, dijo.

Sea Pierluisi o Vázquez Garced el ganador de la primaria del PNP, tendrá que cargar “con el lastre de este gobierno”, afirmó.

“El domingo por la noche, va a ser la misma papeleta legislativa del PNP con tantos escándalos. Creo que la marca PNP, aunque siga siendo más grande en términos de gente, está muy afectada y con eso va a cargar el candidato que salga electo”, agregó el exgobernador.

PUBLICIDAD

Tras la experiencia de este cuatrienio, el exgobernador Acevedo Vilá prevé nuevos encontronazos internos en el PNP, sobre todo si Vázquez Garced es la candidata a la gobernadora.

La figura de Jenniffer González

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, recordó, estuvo en 2016 con Ricardo Rosselló Nevares, cuando el exgobernador se enfrentó a Pierluisi en primarias. “Le dio una legitimidad en aquel momento a ese joven sin experiencia”, por encima de Pierluisi, afirmó.

“No hubo trabajo de equipo… Yo lo viví cuando, en 2017, acompañé a Ricardo Rosselló a varias reuniones (en Washington). Yo podía percibir las fricciones entre ambos. Me pasaron cosas como ir a visitar con Rosselló a Roger Wicker, el senador republicano (por Misisipi), y Wicker preguntar dónde estaba Jenniffer”, sostuvo.

Pero, prevé que las tensiones serían más complicadas entre González y la gobernadora Vázquez Garced, con quien, como sucedió con Rosselló, la comisionada ha tenido períodos sin comunicación.

La comisionada González recomendó, el pasado 7 de julio, una reunión “inmediata” del directorio del PNP si el fiscal especial independiente encontraba causa para investigar -como ocurrió en el caso de la gobernadora- referidos del Departamento de Justicia de Puerto Rico en contra de cualquier candidato primarista.

Esa reunión del directorio nunca se dio antes de las primarias del PNP. “Ella aparentemente tiene un problema para hacer equipo”, sostuvo Acevedo Vilá.

De cara a la elección general, Acevedo Vilá prevé que le ganará votos hacer énfasis en el apoyo de la comisionada González al presidente Donald Trump. “Decir que (se es) cercano a Trump no creo que le gana votos a nadie en Puerto Rico y creo que le puede costar votos” a la comisionada, afirmó el exgobernador.