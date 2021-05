Los votos adelantados que alegadamente emitieron el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares y su esposa Beatriz Rosselló no fueron contados por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y, por ende, se anularon.

Esa fue la determinación del presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer, luego de que la Junta Administrativa de Voto Ausente y de Voto Adelantado (JAVA) emitiera un informe del sobre con los nombres del matrimonio Rosselló que, presumiblemente, contenían los votos ausentes de ambos. El sobre fue cuestionado porque fue hallado sin matasellos y con un sobre correspondiente a voto adelantado por correo.

“Esos sobres nunca se abrieron. Con el informe de JAVA no hay un tracto que se pueda seguir de cómo llegaron esos sobres, no sabe quién los trajo. No hay un matasellos como dispone el Código Electoral para que sean adjudicados y ni siquiera se sabe si esos votos corresponden a esas dos personas, con excepción de que en el sobre dice esos dos nombres”, dijo el comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño, Roberto Iván Aponte.

“Esos votos fueron anulados”, agregó, en entrevista separada, el comisionado electoral de Proyecto Dignidad, Nelson Rosario.

Pese a que no se contaron los votos en esos sobres, la CEE sí tiene las solicitudes de voto ausente del matrimonio Rosselló. Esas solicitudes también son objeto de una controversia que llegó hasta el Departamento de Justicia. Las solicitudes tienen la dirección de una residencia de San Juan. Cuatro de los cinco comisionados alegaron que el matrimonio Rosselló pudo proveer a la CEE “información falsa” porque entienden que no pueden reclamar esa residencia como su domicilio electoral. La dirección que usó el matrimonio es la de la suegra de Rosselló Nevares, según ha trascendido.

Luego, los comisionados sumaron a su referido a Justicia una certificación del Departamento de Elecciones de Virginia que indica que Rosselló Nevares es un elector apto de ese estado. El documento lo consiguió Rosario.

Secretaría no consigue el documento

Entretanto, la CEE, mediante Secretaría, fue instruída para que verificara la veracidad del documento con el Departamento de Elecciones de Virginia.

Los comisionados electorales entrevistados dijeron que el viernes la Secretaría de la CEE les informó que desde Virginia le negaron el documento.

“La Comisión, en lugar de pedir que se certificara el documento, pidieron aparentemente una certificación nueva y no se le suministaron al día de hoy, no sé por qué. Eso no se lo podían negar a la CEE. No sé porque no se la dieron, cuando a la Oficina del Comisionado nos lo dieron en dos o tres días”, apuntó Rosario.

“Secretaría hizo el intento, pero qué en específico pidió, no me es claro”, abundó.

“No le dieron nada. Se está basando en que la ley allá no permite el que se dé esa información privada”, dijo, por su parte, Aponte.

Por ende, verificar la veracidad del documento adquirido por Rosario le corresponderá a Justicia.

Sigue la pesquisa contra funcionaria de colegio

También el viernes, el pleno de la CEE acordó cómo contar los votos de un maletín arrestado luego de que en la elección de seis cabilderos, efectuada el 16 de mayo, se hiciera una denuncia policial porque alegadamente una funcionaria de un colegio de Caguas estaba llamando a los electores para tomarles el voto por teléfono.

Rosario explicó que con su voto y el del Partido Nuevo Progresista se determinó aplicar una formula y contar un porcentaje de votos a tono con la cantidad de aval que tenían los candidatos.

“Se hizo así para no perjudicar a los electores. Mientras tanto, la Policía sigue su investigación”, dijo Rosario.

Hasta la semana pasada, la Policía se mantenía entrevistando testigos y no había radicado cargos contra la funcionaria de colegio identificada como Ovaida Pedraza.