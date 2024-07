Arrecia la lucha en el PNP por la presidencia de la Cámara de Representantes a poco más de tres meses de las elecciones

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

“Sí, yo sigo. Yo me puse a disposición para la presidencia (de la Cámara) y cualquier posición de liderato , aunque reconozco que (el gobernador) Pedro Pierluisi apoyó a Gabriel (Rodríguez Aguiló) para presidente y ahora, que (la comisionada residente) Jenniffer (González) es la presidenta (del PNP) y próxima gobernadora, es lógico que ella apoye a su candidato”, dijo Torres Zamora, quien, después de las primarias del 2 de junio , levantó la mano para presidir la Cámara.

Méndez no contestó llamadas de El Nuevo Día al momento de esta publicación. Pero fuentes de este medio aseguraron que el expresidente cameral responderá en la afirmativa al llamado de González, a quien sustituyó precisamente en ese cargo, cuando ella decidió aspirar a comisionada residente en Washington .

Reconoció que, a partir de las expresiones de la candidata a la gobernación, puede que haya candidatos que cambien de opinión y ya no lo respalden con su voto para la presidencia de la Cámara. Cuestionado sobre si cedería a sus intenciones de presidir el cuerpo si le ofrecen alguna otra posición, Rodríguez Aguiló respondió que ya fue vicepresidente y portavoz.

“Estoy enfocado en ganar las elecciones. Esos temas, que pueden causar divisiones en el partido, yo no los voy a atender en este momento . Los temas que estoy atendiendo ahora son movilización, unidad del partido y un voto íntegro bajo la Palma, en las tres papeletas, para garantizar el equipo completo. De eso es que se trata… y la otra papeleta (consulta de status) que fuimos convocados por el gobernador para adelantar la estadidad para Puerto Rico”, sostuvo.

“En algún momento, me imagino que me reuniré con ‘Johnny’ y Gabriel, pero, al momento, sigo con la misma disposición. Yo siempre he sido propartido e institucional. Siempre pongo el partido por encima. Soy de consenso”, agregó.