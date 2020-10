Repasar apuntes o temas importantes, reunirse con expertos en diversas materias, descansar y no cargar la agenda. Así se resumen las jornadas estos días de los candidatos a la gobernación, como parte de sus preparativos para el “Debate Decisivo” de mañana, que se efectuará mediante una alianza de El Nuevo Día, Telemundo y WKAQ.

Para el candidato a la gobernación del Partido Independentista Puertorriqueño, Juan Dalmau, su preparación se basa en las múltiples exposiciones públicas que ha tenido para presentar sus ideas y su visión de gobierno.

“No he tenido oportunidad de preparación aún por la intensidad del calendario. Pienso que la diversidad de foros en los que he participado me ha mantenido al tanto de temas que uno estudia y se empapa, pero tal cosa como una preparación para el debate no la pude tener”, reconoció.

“Tendré oportunidad de prepararme el día antes, cuando hago el bosquejo de notas. Pero mi objetivo aquí es comunicar lo que ha sido el tema de campaña de historial y carácter frente a los demás candidatos y, además, el programa de gobierno, que es el mapa de ruta para atender nuestros problemas”, apuntó Dalmau.

PUBLICIDAD

El debate de mañana tendrá una duración de dos horas y abordará los temas de desarrollo económico, la pandemia del COVID-19, corrupción y status.

Dalmau tendrá el turno inicial, y el segundo le corresponde a Alexandra Lúgaro, del Movimiento Victoria Ciudadana, seguida por César Vázquez, de Proyecto Dignidad, y el candidato independiente Eliezer Molina.

Molina, aunque fue abordado por este diario, no contestó llamadas.

Carlos Delgado Altieri, candidato del Partido Popular Democrático, y Pedro Pierluisi, del Partido Nuevo Progresista, tendrán los últimos dos turnos.

Pierluisi se prepara “analizando propuestas para su plan de gobierno”, indicó su directora de campaña, Caridad Pierluisi. “En ese proceso, siempre está escuchando al pueblo, a los sectores comerciales y a los trabajadores”, abundó.

“Reiterará sus posiciones para atender los retos que tenemos ante la situación de debilidad económica, crisis social y desigualdad. Veremos, nuevamente, un claro contraste entre todos los candidatos”, sostuvo.

Cirilo Tirado, director de campaña de Delgado Altieri, comentó que el candidato popular se mantiene repasando temas. “También hemos procurado que, durante esta semana, la agenda no esté tan cargada, de manera que pueda llegar al debate descansado. El día del debate, a ‘Charlie’ siempre le gusta estar tranquilo y relajado junto a su familia”, indicó.

Lúgaro, en cambio, ha estado en reuniones con profesionales y expertos en variedad de temas. “El proceso de preparación para este ciclo electoral ha constado de reuniones con expertos en diversos temas, que van desde educación y economía hasta energía renovable y cultura. Para cada debate, se han llevado a cabo fogueos para trabajar con el tiempo de respuesta y lograr comunicar más información en menos tiempo”, reveló la candidata del MVC.

PUBLICIDAD

“Para este último debate, nuestros esfuerzos están enfocados en lograr transmitir que el MVC no solo tiene el programa de gobierno más completo para la recuperación fiscal y socioeconómica del país, sino que cuenta con el mejor equipo de candidatas y candidatos para concretarlo”, agregó Lúgaro.

Vázquez, por su parte, dijo que también repasa asuntos puntuales de cada tema del debate. “Afino detalles de alguna pregunta que no me sienta cómodo contestando”, manifestó.

“Siento que, a veces, en los debates pretenden que tu conozcas detalles específicos de algunas áreas que solamente conocen personas especialistas en una tema. Ese es el tipo de preguntas que a mí no me gusta”, reconoció.

Destacó que gobernar requiere de personas duchas en varios temas, y el gobernador tiene “una visión general de diferentes áreas de gobierno”.

“En este tipo de debate, la gente pretende que tú conozcas las minucias, y realmente eso no es posible”, sostuvo Vázquez.

El aspirante de Proyecto Dignidad dijo, además, que otro tipo de pregunta que le provoca “desasosiego” es aquella que aborda un problema que, para resolverse, requiere millones de dólares.

“Un problema económico que Puerto Rico ha tenido por tanto tiempo, cómo va a resolver el problema de hace más de 40 años, que implicaría tener miles de millones de dólares. Y yo me pregunto ‘la persona sabe lo que está preguntando’”, cuestionó el cardiólogo, quien cuenta con un equipo que le ayuda a hacer fogueos.