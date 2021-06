La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) estableció que no tiene jurisdicción sobre una controversia en torno a la elección del sustituto del exrepresentante Antonio “Tony” Soto.

El elegido luego de los comicios del Partido Nuevo Progresista (PNP) fue Ángel Morey, quien juramentó al cargo hace dos semanas.

Samuel Almodóvar, uno de los candidatos que aspiró a la vacante, sometió a la CEE una carta en la que impugnó la certificación de Morey como nuevo representante del distrito seis, que comprende los pueblos de Bayamón, Guaynabo y Cataño. Tras verse el asunto en el pleno de la CEE se determinó, por unanimidad, que no tenía jurisdicción porque cualquier impugnación de una persona certificada debe ser dirimida en los tribunales.

Almodóvar argumentó que el PNP no podía certificar que solo había un candidato para ocupar la vacante porque él permanecía como candidato tras someterse al proceso y estaba a la espera de la decisión de un comité de quejas y agravios de la colectividad.

“Dado el hecho de que el PNP no ha concluido su proceso decisional presentado ante el comité de quejas y agravios, el PNP no podía solicitar la certificación de un único candidato”, lee la carta de Almodóvar a la CEE.

Ahora, tras la decisión de la CEE, Almodóvar no dudó en decir que llevará su reclamo al tribunal.

“Esto va a terminar en los tribunales. Ellos (el liderato del PNP) nunca nos contestaron a la queja que hicimos al comité de quejas y agravio del partido. En cambio, el partido le certificó a la Comisión que (Morey) era el único candidato, pese a que nosotros tenemos una certificación como candidato”, anticipó Almodóvar.

El aspirante agregó que acudió a la CEE para que interviniera porque se le llevó información incorrecta.

Sin embargo, el secretario general del PNP, Carmelo Ríos, explicó que la colectividad certificó como único candidato a Morey porque aunque se activó un comité de quejas y agravio, Almodóvar no cumplió con la entrega de los endosos requeridos. Adujo que la certificación que tenía Almodóvar del PNP era sujeta a que cumpliera con 25 endosos requeridos.

“Él no tiene certificación formal. Él lo que hizo fue entregar los papeles. Almodóvar no hizo ni siquiera la gestión de recoger un endoso. Se vence el término (para la entrega) y él me manda citar (el comité) quejas y agravios. Ese comité resolvió en contra de Almodóvar. Pero mientras Almodóvar descansaba en que el comité era algo jurisdiccional, él tenía que recoger los endosos”, explicó.

Respecto a la posibilidad de que este asunto termine en los tribunales, Ríos dijo “yo no tengo jurisdicción”.

“No tiene jurisdicción la secretaría del PNP, el gobernador ni siquiera la propia Comisión porque ya él (Morey) es un legislador juramentado”, afirmó Ríos.

Almodóvar había pedido al PNP para que se activara un comité de quejas y agravios alegando que las listas con los nombres de los delegados que tendrían a cargo la elección para escoger el sustituto de Soto, que debió celebrarse el 6 de junio, estaban erradas y viciadas.

Almodóvar, quien es empleado del Municipio de Guaynabo, argumentó ante el PNP que el listado de delegados que recibió solo tenia 107 nombres de delegados cuando deben ser 325, personas fallecidas, repetición de nombres y no proveía información requerida como la dirección.

Morey juró al al cargo el pasado 1 de junio. Soto renunció a su cargo el pasado 23 de febrero.