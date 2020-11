El ex primer vicepresidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Ramón Bauzá y el ex comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Guillermo San Antonio Acha calificaron como un “desastre” las elecciones generales y recalcaron que es imperativo corregir los errores durante el escrutinio que debe comenzar esta semana.

San Antonio Acha no dudó que el “desastre” haya sido diseñado y planificado para favorecer al Partido Nuevo Progresista (PNP) que a su vez fue el responsable del Código Electoral a solo unos cuantos meses de las elecciones generales.

“Es un desastre que yo no había visto en la Comisión y siempre hay margen para errores, pero una cosa son los errores humanos y otra es cuando uno ve que hay un diseño, hay unas planificaciones para favorecer al partido que la ley electoral quiso favorecer. Eso se diseñó desde la ley electoral. Lamentablemente, los otros partidos hicieron la denuncia, pero no lograron prepararse adecuadamente para atenderlo”, afirmó el ex comisionado electoral.

PUBLICIDAD

“Esto fue un desastre. Lamento profundamente todo este fracaso que ha habido. Ahora no queda más remedio que estar cogiendo en el escrutinio general todos estos maletines y verificar. Ahora no queda más remedio que a lo hecho pecho y hacer el escrutinio general, y donde no han terminado de contar pues tienen que buscar los resultados de los colegios”, apuntó Bauzá en una entrevista separada.

El Nuevo Día intentó obtener una reacción del secretario general del PNP, Noé Marcano y del comisionado electoral de esa colectividad, Héctor Joaquín Sánchez, pero ninguno contestó llamadas.

San Antonio Acha destacó que ante la incertidumbre que hay con los resultados provistos por la CEE, es improcedente pedirle a los candidatos que perdieron por un estrecho margen que se conformen y sigan adelante.

“Es como decirle a esos candidatos que sean generosos y aunque están perdiendo por unos cuantos votos y no hay certeza con las cifras, que se olviden de todo y sigan adelante. No puede ser así”, sentenció.

Ayer el presidente de la CEE, el juez Francisco Rosado Colomer y cuatro de los cinco comisionados electorales revelaron que hay cientos de maletines con papeletas de voto ausente y de voto adelantado que no se han contabilizado. Además, los comisionados electorales del Movimiento Victoria Ciudadana, Olvin Valentín; Partido Independentista Puertorriqueño, Roberto Iván Aponte; PPD, Nicolás Gautier y Proyecto Dignidad, Juan Manuel Frontera Suau cuestionaron los resultados preliminares provistos por la CEE.

Rosado Colomer y los comisionados dijeron que no están satisfechos con el trabajo de la Junta Administrativa de Voto Ausente y de Voto Adelantado (JAVA) por la falta de controles internos.

PUBLICIDAD

“Creo que aquí la falla mayor -con el mayor respeto- ha sido del presidente porque no buscó asesoramiento técnico. Lo digo con el mayor respecto y con pena porque sin duda ha tenido la mejor intención. No tiene experiencia electoral y cinco comisionados que no son técnicos electorales. Son comisionados de oficina que bregan con las ideas. Es muy distinto ser técnico electoral. La falla de todo esto es del presidente, que no busco asesoramiento”, sentenció Bauzá.

Además, recordó que no tan solo “falló la JAVA sino también los colegios electorales y las máquinas”. El pasado 3 de noviembre hubo largas filas de electores esperando votar por la consolidación de unidades y los problemas con las máquinas de escrutinio electrónico que, en ocasiones, no aceptaban las papeletas o se dañaban.

“Yo creo que ningún puertorriqueño debe estar celebrando ni dando por terminado el proceso. Hay muchas papeletas sin contar. El presidente de la CEE admitió que no hay control”, afirmó San Antonio Acha.

“Cuando están custodiando votos, contando papeletas y garantizando la pulcritud del proceso el hecho que no tengas control por lo voluminoso que se convirtió el voto adelantado, es preocupante”, agregó.

Recordó que cuando acudió al coliseo Roberto Clemente, donde estaba ubicada la JAVA, veía cajas de maletines que llegaban súbitamente y sin saber de dónde se contaban o sin las actas correspondientes.

El presidente de la CEE reveló que al cierre de los trabajos de JAVA, el viernes pasado, no se llegaron a contar más de 45 maletines con papeletas, cuya cantidad se desconoce. “Son 16 maletines de los precintos 103 al 110 y existían bastantes maletines que tampoco se habían terminado, cuyo contenido y número de papeletas no se sabe. Eran cerca de 32 o 42 maletines que faltaban por terminar de contar”, detalló el presidente de la CEE.

PUBLICIDAD

Además, hay 2,322 sobres con papeletas de voto adelantado por correo que aún no recibe la CEE, de los 57,307 sobres que envió a los electores, detalló Rosado Colomer. La CEE sí recibió 52,815 sobres de voto adelantado por correo y otros 2,170 sobres con papeletas fueron devueltos a la CEE por el Servicio Postal.

También confirmó a El Nuevo Día que hasta cinco colegios de votación regulares no pudieron transmitir sus resultados el pasado 3 de noviembre y, al momento, esos votos no han sido contabilizados y tampoco han aparecido las tarjetas que grabaron esos sufragios en las máquinas de escrutinio electrónico.

“Cuando cerró el evento, hubo 92 colegios que no transmitieron. Eso (los maletines con las papeletas votadas) se llevó a Operaciones Electorales y allí se identificó tres colegios que no aparecieron. Lo que tenemos son las papeletas y eso lo que quiere decir es que hay que volver a contar esos colegios”, afirmó Rosado Colomer.

Aún este medio aguarda por información detallada y precisa de los colegios que no lograron trasmitir sus resultados. Este medio supo que uno de los colegios es en San Juan, cuya contienda a la alcaldía es debatida entre Miguel Romero y Manuel Natal.

San Antonio recordó que pese a que la incapacidad de que JAVA manejara una avalanche de votos ausentes y adelantados fue advertida, la CEE continuó delegándole funciones. Por ejemplo, el pleno de la CEE decidió que la JAVA debía llamar a los electores que votaron por correo y no acompañaron sus papeletas con una identificación válida y que también debía recibir papeletas en el coliseo si llegaban electores allí.

“No tenía la capacidad de administrar la avalancha de votos y le siguen añadiendo funciones adicionales para colmo, pues es la bomba de tiempo y ahora le piden a candidatos cuyas contiendas están cerradas que ya todo está contado. Es una organización sin precedentes que pone en duda el trabajo de la CEE, sobre todo, con la gran cantidad de escaños que aún no se deciden”, apuntó San Antonio Acha.