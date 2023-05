MOROVIS.- Una colectividad de puertas abiertas, de una amplia democracia e inclusiva es la visión que tiene la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, para el Partido Popular Democrático (PPD), de prevalecer este próximo domingo en las elecciones por la presidencia de la Pava.

Ese, dijo, ha sido el reclamo del pueblo que ha recibido en las “mesas de la democracia”, una iniciativa que desarrolló a través de los 78 municipios de la isla para conocer las preocupaciones de los populares. “Todos los partidos políticos por mucho tiempo han estado realmente en decadencia. Hay distintos temas, como la corrupción, que cada día alejan más al electorado de acudir a una elección, precisamente, por estos temas tan terribles que laceran la confianza del pueblo y los partidos políticos”, afirmó.

Esa es precisamente, la visión que le ha presentado al partido durante esta campaña política: “un partido donde podamos enfrentar de frente a la corrupción gubernamental y, como institución, hacer un alto y dejar saber que nuestro partido no es un partido donde debemos permitir que lleguen los inversionistas políticos”.

La carrera política de Maldonado, quien en estos momentos no solo está al frente del municipio de Morovis, sino que también es vicepresidenta del PPD, la ha llevo a dirigir la campaña política del fenecido representante Héctor Ferrer Ríos y a ocupar diversos cargos en el Senado y La Fortaleza.

Nunca, dijo, ha sido de las personas que se quedan en silencio ante las injusticias. Prefiere levantar su voz, aunque sus acciones sean calificadas como un acto de rebeldía. Denunció su insatisfacción cuando la colectividad atendió la aprobación de un nuevo reglamento, y cuando oficializó su aspiración a la candidatura a la gobernación por la Pava tuvo que que hacerlo desde las afueras de la sede de la colectividad.

Igualmente, Maldonado tronó contra el aval que dieron los presidentes legislativos José Luis Dalmau -quien se perfila como un posible candidato a la gobernación del PPD- y Rafael “Tatito” Hernández a la privatización de la generación eléctrica mediante una alianza público privada (APP).

“Este es el mejor momento para que nos vean diferente. Y creo que muchos temen, temen que la mujer tome el liderato y tome un control como este... más que un tema político, y es lo que vengo presentando. Aquí se viene a administrar y hay que hacerlo de manera correcta”, afirmó.

A través de las “mesas de la democracia” surgió su carta de presentación a los populares, la cual ha denominado, como “Los cinco ejes de la evolución popular”, una propuesta en la que aborda los temas de gobernanza, transparencia, inclusión, ética y educación.

“Es importante educar desde los funcionarios electorales hasta los que aspiran a candidaturas dentro del Partido Popular. Creo que debemos enseñarles, precisamente, lo que es el valor genuino y lo que es representar dignamente nuestra institución, porque hemos visto cómo se han trastocado los partidos políticos a causa de la corrupción, a causa de no tener valores ni ética. Todos somos parte de este partido y lo que haga alguien mal trasciende”, subrayó.

Dijo que, como resultado de estos conversatorios, existe consenso en la necesidad de que quien asuma la dirección del PPD sea un líder con capacidad, experiencia y liderato. “El Partido Popular tiene que moverse a presentar propuestas innovadoras, que realmente hagan que las personas nos vean distinto. Y creo que hacia eso vamos”, expresó Maldonado, quien es madre de dos hijas.

Con el valor para dirigir

Maldonado reconoció que se enfrenta a múltiples retos en sus aspiraciones, siendo uno de los primordiales la decadencia del Partido Popular -síntoma que han enfrentado otras colectividades por los pasados comicios- y la desconexión que existe entre la estructura y la gente.

“Es un partido del pueblo y de la gente, así que tenemos que hacer un frente y eso es uno de los cambios significativos que vamos a estar trabajando”, apuntó.

Maldonado destacó como una de sus principales cualidades que nunca ha sido de las personas que se quedan en silencio ante las injusticias. (VANESSA SERRA DIAZ)

“Creo que mientras más comunicación directa tú tengas con la base y el pueblo popular, mejores van a ser los resultados. Así que no he tenido miedo, no he tenido ningún temor de dar el paso y enfrentar lo que verdaderamente, con mucho respeto, entiendo que está mal”, añadió.

El tema del status, aunque siempre presente en la discusión pública, dentro de las filas del PPD ha sido un ente de división entre los que creen en un Estado Libre Asociado (ELA) desarrollado y el sector soberanista. Por ello, sostuvo que, en estos momentos, la comunicación con el Congreso debe estar enfocada en el desarrollo económico de la isla y no en definir la situación política del país.

“Al Congreso no le interesa en este momento hablar de status en Puerto Rico, con tanto tema de corrupción, que es asqueante, que es vergonzoso... Cómo poder hablar de status si tengo un país minado de corrupción por las cuatro esquinas y una economía que lamentablemente no hemos podido levantar”, señaló.

Desde enero del 2005, el cargo de comisionado residente en Washington ha estado ocupado por el Partido Nuevo Progresista (PNP), lo que provocó que el PPD abandonara la comunicación con el Congreso, opinó. “Debemos primero enfocarnos en levantar la economía, llegar al Congreso para pedir ayuda, levantar, incentivar al puertorriqueño, trabajar con una economía que sea sustentable y, luego, movernos a trabajar con un proyecto que genuinamente recoja el sentir de todos los puertorriqueños”, señaló.

Dar el paso ahora, subrayó, es “fundamental” para provocar los cambios que ubiquen al PPD en posición para enfrentar las elecciones del 2024. “El tiempo que nos queda es muy poco. Aquí hay que levantar un ejército electoral y no solamente reclutar, hay que escuchar la base, a esos funcionarios que han estado ahí siempre”, expuso.

“¿Está segura que prevalecerá?”, se le preguntó.

“No tengo ninguna duda. Creo que el pueblo popular ha visto lo que ha ocurrido durante los pasados años, más en este año particular, en los cambios que han ocurrido, el valor que hay que tener para enfrentar los momentos difíciles, porque no es solamente una aspiración política o una aspiración a la presidencia”, expresó.