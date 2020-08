La alcaldesa de San Juan Carmen Yulín Cruz Soto reconoció su derrota y felicitó al mandatario de Isabela, Carlos Delgado Altieri, por su triunfo en las primarias por la gobernación del Partido Popular Democrático (PPD).

Cruz Soto publicó un vídeo en su cuenta personal de Facebook en el que reconoció la derrota. La alcaldesa añadió que serán las únicas expresiones que realizará “sobre este ciclo electoral, en Puerto Rico”.

“Evidentemente dar un mensaje al perder una elección no es lo más cómodo, pero la democracia se respeta cuando favorece a uno y cuando no lo favorece. Durante todo este tiempo mi intención siempre fue darle al Partido Popular una opción distinta, una opción de cambio verdadero, una opción que representara lo que podía ser otro país. El Partido Popular y sus seguidores decidieron seguir otro camino. Acabo de escribirle un texto al alcalde Carlos Delgado felicitándolo por su triunfo en el día de hoy, y tuve una conversación con mi amigo Eduardo Bhatia. A los que vieron dentro de este movimiento del Partido Popular una esperanza de futuro, gracias”, indicó Cruz Soto en el vídeo.

Al momento, Delgado Altieri ostenta ventaja de 63.80 por ciento luego que poco más del 57 por ciento de los colegios reportaron sus resultados. Eduardo Bhatia Gautier cuenta con el 22.86 por ciento de los votos, mientras que Cruz Soto ha recibido el 13.34 por ciento de los sufragios.

“En honor a todos y todas los que me dieron su voto regresando al Partido Popular, los que me dieron su voto no siendo populares pero viendo en la colectividad un nuevo futuro y un nuevo comienzo, les doy mi agradecimiento. Si de alguna manera los defraudé, mis excusas; puse todo mi empeño y todo mi corazón en lo que estaba haciendo y creo firmemente que llevamos un mensaje. No estamos amarrados con nadie y todos podemos dormir tranquilos porque le dimos a Puerto Rico y al Partido Popular otra opción”, añadió la mandataria.