Con un discurso emotivo y centrado en las “contradicciones del Partido Popular Democrático (PPD)”, Carmen Yulín Cruz Soto, excandidata a la gobernación y exalcaldesa de San Juan, anunció hoy, jueves, que se desafiliará de la colectividad política.

“Se acabo el tiempo de esperar que las cosas cambien. (...) Ya es hora de emprender nuevos caminos. (...) Quédense con la insignia, que yo me voy con mi gente”, dijo la líder política que estuvo a cargo de la capital desde el 2013 al 2020.

Además, Cruz Soto indicó que tomó el primer paso para auscultar la posibilidad de una candidatura para el 2024. Sometió crear un comité para analizar cuál puesto buscará ya sea ser senadora por acumulación en la Asamblea Legislativa o la comisaría residente en Washington D.C.

El podio tenía colocado un cartel que leía la frase: “El poder está en la calle”, la cual también corresponde al título de su libro en donde relató, en el 2011, como se movió del ala conservadora del partido a su vertiente liberal. Cruz Soto tenía puesto una chaqueta azul clara que combinaba con la bandera de Puerto Rico que colgaba en la pared.

“Mi país por encima de mi partido. Traté que esas luchas se dieran desde adentro. (...) Pero uno no puede obligar a un partido a luchar por lo que no cree. No eran solo diferencias ideológicas...”, expresó.

La exrepresentante popular por acumulación escogió el Ateneo Puertorriqueño, una de las principales instituciones culturales de Puerto Rico fundada en el 1876, para hacer su anuncio de su futuro político.

Hace tres años, el 24 de marzo de 2019, Cruz Soto anunció a la militancia del PPD que iba a aspirar a una candidatura a la gobernación dentro del partido. En ese entonces, compitió, en las primeras primarias del PPD, contra el expresidente del Senad, Eduardo Bhatia Gautier y Carlos “Charlie” Delgado Altieri.

“La calle me enseñó que hay una agenda cada vez más urgente de abrirse una agenda colectiva, que reconozca sobre todo a nuestras comunidades para el cambio estructural que tanto necesitamos”, dijo.

“Mi transformación política se dio porque la gente me invitó a caminar con ellos. (...) Aprendí que cuando nos unimos fuera de la estructura partidista, nada nos puede detener”. Insistió en los logros de las alianzas programáticas en su paso por la alcaldía de San Juan. “Si algo me quedó claro, es que cuando la gente se une, las cosas tienen que cambiar”, señaló.

Aclaró que aún no hay nada concreto sobre una posible alianza con el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) o el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC). “Tanto Juan (Dalmau) como Manuel (Natal) tienen mi cariño, amistad y respeto por su gran aportación”, compartió.

“Nunca entendí cómo el Partido Popular rechazó el cambio”, puntualizó. De todas formas, destacó la labor de sus padres como funcionarios electorales y sus abuelos como pioneros en la fundación del PPD.

“Un partido conservador, lleno de contradicciones, sin capacidad y sin la intención de decir la verdad sobre nuestra realidad política”, señaló.

Denunció que el PPD busca llenar vacantes de representantes de la comunidad LGBTQ+, sin embargo no han sido capaces de dar pasos a proyectos que benefician a este sector. Indicó que fueron solo dos populares los que se incluyeron en los autores del proyecto para prohibir las terapias de conversión.

“El país cambió, y el Partido Popular se ha resistido a ese cambio... No es ni la sombra ni el espejismo de lo que fue”, opinó.

Asimismo, defendió que su postura sobre la defensa de los derechos de las mujeres es ellas “deben tomar las decisiones sobre su cuerpo, incluido el aborto”. “Sería incapaz de llamarle ‘asesinas’ a quienes toman esa decisión”, sentenció.

“Los problemas del 2023 no se arreglan con romanticismos del 1952. Ha llegado el momento de no permitir que el pasado encadene el futuro. (El PPD) no tiene herramienta de futuro”, apuntó.