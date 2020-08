Nota del editor: segunda entrevista a todos los precandidatos a la gobernación tanto por el Partido Popular Democrático como el Partido Nuevo Progresista. Pendientes a elnuevodia.com para la próxima entrega.

---

Para la alcaldesa de San Juan y aspirante a la candidatura por la gobernación del Partido Popular Democrático (PPD), Carmen Yulín Cruz, las elecciones son como un romance. “A ti te puede gustar alguien, pero si tú no le gustas, no hay break”, señaló.

Por eso, la noche previa a un evento electoral duerme con la tranquilidad de haber hecho todo lo que tenía a su alcance para llevar el mensaje a cada rincón del país. “A veces pienso que el Partido Popular ha perdido su esencia, su razón de ser y ese significado de Pan, Tierra y Libertad que está tan pertinente”, dijo.

Carmen Yulín se enfrenta este domingo al senador Eduardo Bhatia y al alcalde de Isabela, Carlos Delgado Altieri. Hay quienes han lanzado en su contra una campaña de miedo diciendo que “es un riesgo” un voto a su favor. Ella tiene, a la hora de los ataques, el “cuero duro”. “¿Qué es un riesgo? Que podamos hacer país, que defendamos las pensiones por encima del pago a los bonistas, que nos aseguremos que la gente no tenga que pensar en si va al hospital o no porque no tienen chavos”, respondió.

El Nuevo Día habló con Carmen Yulín en su hogar en Cupey, donde vive junto a sus dos perros. Como telón de fondo de la entrevista, la acompañaba un librero con algunos de sus objetos más preciados, entre ellos el libro Memorias, de Luis Muñoz Marín, un obsequio de su viuda Inés María Mendoza, en 1982.

Vistió una blusa blanca, aunque confesó que tuvo la intención de usar una camiseta con la frase El poder está en la calle, el título del libro que escribió en el 2010 que incluye los lineamientos de su visión de país, como el establecimiento de alianzas y la celebración de una asamblea constitucional de status.

“Yo no llegué a esta lucha porque soy candidata. Desde la Cámara de Representantes, yo he estado acompañando al país en estas luchas”, subrayó la alcaldesa.

Recordó que, en un momento, se le sugirió que optara por la candidatura comisionada residente en Washington. Ese hubiera sido el camino fácil, pero no el que le permitiría la reconstrucción del país. “Cuando comencé a hablar con la gente... me di cuenta que había patria en este partido y que lo que había era que devolverle la pertinencia y la esencia”, reflexionó.

Carmne Yulín Cruz muestra una foto de su abuela Yulín Vega.

Carmen Yulín se describe como feminista, soberanista, popular y católica. Su acompañamiento al país a través de piquetes, vigilias y marchas siempre estará presente. Hace las “mejores galletitas de chocolate chip”, pie de manzana y trata de tocar el ukulele, actividad que no les gusta mucho a sus perros, que se esconden debajo de la cama al escucharla.

A pesar de que sus familiares no han estado activos en esta y otras campañas políticas, son y fueron, en particular su abuela paterna, Yulín Vega, y sus progenitores quienes formaron su amor patrio y le inculcaron el verdadero significado de la consigna “Pan, Tierra y Libertad”.

“Para mi familia, esas tres palabras eran más emblemáticas de lo que significaba el Partido Popular, porque representaba lo que el partido escuchó de la gente en los bateyes, como yo lo he escuchado en las calles”, señaló al sostener que “su familia no es un trofeo”, por lo que prefiere mantenerla al margen.

Se emociona al hablar de su abuela, que todas las navidades llenaba el carro de comida y de juguetes para llevarlos al barrio Ensenada de Guánica. Su papá fue un secretario de colegio que protegía “con su vida” los votos de todos los electores, sin importar insignia política; y su mamá, una revolucionaria de Lares.

A su hija, Marina, que vive en el país, “no le gusta la política”, aunque sí va a acudir a votar el domingo.

También están sus cuatro amigas, “las yayas”. Entre ellas está Elsita, la “yaya mayor” y junto a quien pasa la última hora de votación en cada uno de los eventos electorales que ha enfrentado. “Cuando cierran los colegios, nos tomamos una foto, es la misma foto siempre, en diferentes sitios, pero en el mismo orden… y nunca he ido a aceptar un triunfo sin irla a buscar a ella primero o esperar a que llegue donde yo esté”, expuso.

Esta campaña ha sido más difícil, específicamente porque ha limitado el contacto directo con el pueblo. Esta última semana, típicamente hubiese sido menos activa. El lunes grabó su jingle, escrito por un joven de 19 años de Las Piedras, junto a un grupo de jóvenes populares y del cual participó cantando y tocando el güiro. “Hay que hacer lo que hay que hacer, lo que yo no voy a hacer es deberle la victoria a nadie ni nada que no sea la gente del Partido Popular”, sostuvo.

Ha hecho todo lo posible por lograr esa relación con los electores, así que este sábado descansará tranquila. “Pase lo que pase el domingo, yo sé que al igual que (el exgobernador Roberto) Sánchez Vilella dijo en un momento: ‘Yo no tuve que dejar de ser para querer ser’. Sánchez Vilella decía que, si para ser tengo que dejar de ser, entonces mejor no soy”, apuntó.