La candidata a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Carmen Yulín Cruz Soto, afirmó hoy, mientras se celebra el segundo día de primarias luego que el pasado domingo no se pudieran completar, que es la única candidata con la credibilidad para derrotar en noviembre al candidato del Partido Nuevo Progresista (PNP) y llegar a la gobernación, y llamó a todos sus simpatizantes a salir a votar “sin miedo”.

Dice que se quedará en la Pava independientemente del resultado.

“Si los populares quieren celebrar esta noche y perder la elección, tienen dos opciones. Si quieren celebrar hoy y mañana emprender un nuevo camino de alianza, de verdad ser una casa grande de todos los puertorriqueños, de los populares que no se sienten representados hoy y se fueron por el partido político Victoria Ciudadana o que no van a ir a votar, o de los no ven en ningún otro partido ahora mismo esa opción, la ven en mí. ¿Por qué? Porque en estos 12 años, busca la historia, yo he estado en cada una de las luchas”, afirmó la actual alcaldesa de San Juan.

Cruz enfrenta en las primarias del PPD al senador Eduardo Bhatia Gautier y al alcalde de Isabela Carlos “Charlie” Delgado Altieri.

“Mi llamado a los populares y al pueblo de Puerto Rico, a los que eran populares y no lo son porque se cansaron de que el partido fuese o significara la misma política que los desilusiona tanto, es que tienen en mí una opción, que salgan a votar.”, insistió la alcaldesa capitalina.

En otro llamado directo a sus seguidores, Cruz destacó que “alrededor del 79 de los 110 precintos del país, votan hoy”, y condenó los anuncios de supuestas tendencias que daban como ganadores a alguno de sus rivales.

Reiteró el llamado a sus simpatizantes a no confiarse y salir a votar, y advirtió que “soy veterana que ni los medios de comunicación me favorezcan, ni los grandes intereses del país, ni las encuestas ni los sondeos, porque yo pago como hacen otros candidatos para que gente vaya a votar cuando usted sale en algún sondeo. Yo soy la candidata siempre del pueblo, la que menos chavos tiene, pero más votos saca”.

Afirmó que, en contraste con otros candidatos, ella cuenta con mucho más respaldo en las redes sociales que cualquier otro de los que buscan la gobernación en el PPD y PNP.

Aseguró además que por los pasados tres meses, mientras se desataba la pandemia del COVID-19, y aunque estaba corriendo para la gobernación, “lo que no hice fue abandonar a San Juan”.

“Le di a San Juan el sistema de pruebas de muestreo de COVID más robusto y consistente de todo Puerto Rico”, en el que se siguen haciendo pruebas para todo el que lo necesite y sin necesidad de referido.

Reiteró que más que el candidato a gobernador y presidente del partido, “se escoge qué Partido Popular le vas a ofrecer al pueblo puertorriqueño, si uno que se parezca en las malas mañas y en la forma en que votan y creen al PNP, o uno distinto que pueda atraer votantes que se han ido del Partido Popular porque no aguantan más la política tradicional. Eso es lo que se va a definir en el día de hoy”.

Indicó que durante los debates del PPD “se pudo ver quién puede debatir con el PNP”. Destacó que luego del debate “se empezaron a desinflar esos mitos que se habían creado a fuerza de billete en los medios publicitarios de una buena administración”.

En referencia a sus rivales afirmó que luego de los debates, “vimos a un candidato del Partido Popular que se desinfló, un candidato que no tenía explicaciones”. Resaltó que ella presentó todas sus planillas contributivas porque el 28 de julio “porque no tengo dedos amarrados con nadie”, mientras que Bhatia “lo hizo el día del último debate. Todavía estamos esperando por las planillas de Pedro Pierluisi, Wanda Vázquez y Charlie Delgado”.

Sobre la semana “adicional”, de campañas luego de la fallida primaria del 9 de agosto, insistió en que, lejos de afectarle, le dio más espacio para poder mostrar el contraste entre “el Partido Popular que yo quiero, que es uno de regresar a la raíz; de no hablar de los problemas del país, sino tener soluciones para ellos; de conexiones en Estados Unidos que no se van a basar en cabilderos que hay que pagar a billetazo limpio”.

La alcaldesa destacó además es la precandidata a la gobernación, del PPD y PNP, “que más endosos entregó a la Comisión Estatal de Elecciones, y soy la candidata primarista que más endosos se le validaron”.

“Yo estoy satisfecha con el mensaje que hemos llevado. Clara de que el Partido Popular tiene una opción de ser un facsímil razonable de la política que no entusiasma o de construir un nuevo camino conmigo a partir del día de hoy”, reiteró. “Quiero ser gobernadora para que finalmente tú tengas alguien del otro lado de los portones a quien no haya que decirle por qué la equidad de género es importante, a quien no haya que pedirle una y otra vez que se declare un estado de emergencia por la violencia machista, a quien no haya que decirle que los intereses de los billetes no tienen que estar metidos en Fortaleza. Si quieren cambiar el país, apuestan a la esperanza como yo, si creen que las grandes corporaciones deben pagar un poquito más para que tengamos el dinero para el retiro, para la educación y para subir el salario mínimo, cosa que ya yo he hecho en San Juan, vote por mí”.

Por otro lado, Cruz comentó que el país necesita recuperar la confianza en el sistema electoral, y agregó que “no confío en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE)”. Sin embargo, destacó que este segundo día de primarias probaba que “se puede hacer una segunda vuelta, algo de lo cual se ha hablado para ampliar la democracia. Yo creo en la segunda vuelta”.