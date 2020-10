El candidato a la gobernación por el Proyecto Dgnidad, César Vázquez, defendió este miércoles la escolta que le asignó la Policía al reconocer que “pudiera haber una situación de seguridad" sobre su figura.

Pese a que no fue categórico sobre si había recibido alguna amenaza que pusiera en riesgo su vida, Vázquez sostuvo que la escolta es necesaria.

“Eso es algo que el grupo que me asesora me ha dicho que no lo revelemos, si sí o si no, pero quiero decirte que sí, que necesitamos escoltas", estableció el candidato en una entrevista radial (Radio Isla - 1320 AM).

Cuestionado en varias ocasiones sobre las razones para solicitar el servicio de protección de cara a los comicios del 3 de noviembre, Vázquez recalcó que la escolta fue justificada. “Pudiera haber una situación de seguridad", reconoció.

El candidato del Proyecto Dignidad es uno de los tres aspirantes a la gobernación que cuenta con escoltas de la Policía. Los otros dos son Pedro Pierluisi, del Partido Nuevo Progresista (PNP) y Carlos Delgado Altieri, del Partido Popular Democrático (PPD).

Juan Dalmau, del Partido Indepedentista Puertorriqueño (PIP), Alexandra Lúgaro, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC); y el candidato independiente Eliezer Molina no han solicitado el servicio de escolta.

En el caso de los candidatos a comisionado residente, solo Aníbal Acevedo Vilá, del PPD, y Jenniffer González, del PNP, cuentan con escolta de la Policía.

Según la Orden General número 100 de la Policía, cada candidato a la gobernación certificado por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) tiene derecho a hasta ocho efectivos, incluyendo a un supervisor.

Mientras, el recién aprobado Código Electoral de Puerto Rico establece que el Negociado de la Policía debe “proveer protección a los candidatos a gobernador y a comisionado residente, desde el momento en que estos figuren oficialmente como candidatos en unas elecciones generales y hasta que se certifiquen los resultados finales".