Ciudadanos acuden a inscribirse y reactivarse a horas de que cierre el registro electoral

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

Aunque el proceso no era expedito, la fila se movía y eso mantenía en calma a los presentes, como Limary Rivera , de 51 años, quien llegó a la JIP de San Juan para hacer un cambio de dirección.

“Los que lleguen a esa hora, que se le coja el nombre, los dos apellidos, y se puedan atender el lunes o el martes para que no tengan que ser atendidos de madrugada. También, los empleados de las JIP van a tener aproximadamente 18 horas corridas trabajando, y ellos son seres humanos” , dijo Vega Borges.

Pasadas las 3:00 p.m., en la JIT de Carolina , ya se habían repartido más de 200 turnos y las tarjetas electorales se habían terminado. No obstante, allí permanecía Yanitzia Sierra Colón , quien, a sus 33 años, decidió que, por primera vez, ejercería su derecho al voto.

“Nos dejaron saber que ya no había tarjetas, así que va a ser un poco más rápido porque te van a inscribir y, entonces, te dan la opción de votar con el pasaporte o con la misma ID (identificación) tuya. Pero quiero esperar el proceso para que me inscriban, porque a eso vine, a tener la inscripción”, expresó la ciudadana, quien no se había sentido convencida por las opciones políticas en previas elecciones y, en esta, quiere “poner su granito del cambio”.