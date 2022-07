El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) anunció, este sábado, que la comisión especial que investigó la denuncia de acoso laboral contra un exfuncionario del partido determinó que no incurrió en tal conducta, mientras que tampoco hallaron evidencia de otras dos denuncias sobre alegado hostigamiento por parte de otras figuras del partido.

En el caso de la denuncia de acoso laboral, el secretario general del partido, Juan Dalmau, explicó que la intervención de la comisión especial consistió en dar continuidad a un proceso de análisis que comenzó el pasado 3 de abril, un día después de que una exfuncionaria de la Junta de Inscripción Permanente (JIP) envió una carta al liderato de la colectividad en la que imputó a Eliezer Ríos Santiago, candidato a alcalde de Aguadilla por el PIP en el 2020, de haberla acosado laboralmente y de haber hecho “comentarios de índole machista, misógina y discriminatoria por cuestiones de salud física y mental”.

Los hechos, presuntamente, se remontan a diciembre de 2019, cuando la exfuncionaria estaba en la JIP en Aguada y Ríos Santiago era miembro de la Comisión Política del partido, donde era responsable de velar por el trabajo político en los comités de cada zona y de la búsqueda de candidatos para los comicios en ese entonces.

“El señor Ríos Santiago, en un momento, está en su zona y le escribe a ella si podía pasar a recoger los documentos de los candidatos asambleístas. Y ella le contestó que no. Él le contestó que no pasaría por esa zona y no pasó”, detalló Dalmau en una conferencia de prensa.

“No había una relación laboral. Ella era una empleada de la Comisión Estatal de Elecciones, él no lo era. Él no tenía una obligación legal sobre ella de supervisión, ni ella como una persona que le tuviera que responder a él. Lo que hubo fue una interacción política en el marco de tener los candidatos de los pueblos de la zona”, añadió.

Dijo, entonces, que el grupo evaluador descartó la comisión del acoso laboral. “En el caso de la comunicación del 2 de abril, luego del proceso investigativo que conllevó entrevistas y compilación de evidencia, la Comisión determinó que: no habiendo relación obrero/patronal ni supervisión directa sobre las funciones de la funcionaria, no se incurrió el ‘acoso laboral’, ni ninguna conducta que pudiera catalogarse como tal”, señaló.

Mientras, en cuanto al señalamiento de los comentarios de índole machista, misógina y discriminatoria, Dalmau explicó que la comisión no llegó a una determinación “porque en ninguno de los dos procesos investigativos llevados a cabo por el partido se pudieron corroborar tales alegaciones”. Recalcó, sin embargo, que de haber hallado prueba de tal conducta, sería inaceptable y conllevaría el despido de la persona que incurra en ellas.

No hallan pruebas en otros casos

Dalmau señaló que mientras se investigaban las denuncias de acoso laboral, surgieron dos denuncias adicionales relacionadas a hostigamiento sexual. Para ambos casos, no se han publicado los nombres de las personas involucradas, aunque algunos de estos señalamientos fueron divulgados en las redes sociales.

En una de las denuncias se alegaba que hubo un presunto patrón de hostigamiento sexual a través de mensajes mediante la aplicación WhatsApp. Como parte de la pesquisa, la comisión especial evaluó documentos que incluían el intercambio de mensajes entre las partes, algunos que fueron leídos por Dalmau en la conferencia. Según el PIP, “la evidencia mostró que las comunicaciones por WhatsApp fueron consentidas y correspondidas por ambas partes”.

“En ese contexto aquí se dio una conversación entre dos adultos. (El informe) destaca que, ciertamente, impropia en contenido, pero que no constituyen, al haber consentimiento, en un acto de violencia y hostigamiento sexual”, sostuvo Dalmau.

En cuanto al tercer caso en el que una joven se querelló contra un joven militante del partido por hostigamiento sexual, la comisión llegó a conclusiones similares, al determinar que las comunicaciones evaluadas no reflejaron evidencia de la conducta alegada.

La Comisión Especial estuvo integrada por las abogadas Jessica Martínez Birriel, Yahaira Velázquez Correa y la doctora Nellie Zambrana Ortiz.

“El Partido Independentista toma seriamente los espacios de seguridad que deben tener las militantes de la colectividad y ha demostrado que no tolerará conductas que se alejen de este objetivo. Por ello, institucionalmente, estamos instaurando protocolos para atender situaciones que surjan entre la militancia y el trabajo voluntario”, afirmó mediante un comunicado.

La comisión especial recomendó procesos de capacitación, uso de recursos y la creación de un banco de apoyo en materia de asuntos de género. Además, el informe sugiere la implementación de mecanismos a través de los que personas que quieran presentar alguna querella por concepto de violencia de género, acoso u hostigamiento sexual, puedan hacerlo.

El liderato del PIP fue criticado, incluso por el comité del partido en Las Piedras, por la manera en la que manejaron la controversia de los señalamientos de acoso laboral y sexual. Las denuncias se tornaron virales en redes sociales y exigían respuestas certeras e inmediatas por parte de las figuras principales de la colectividad, pero ello no ocurrió.

De hecho, Dalmau pidió disculpas, a mediados de junio, en medio del proceso por haber guardado silencio ante las denuncias, al tiempo en que pidió espacio, en ese momento, para que se diera paso a la investigación de la comisión especial.