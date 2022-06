A través de un mensaje colgado en sus redes sociales, el secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), el licenciado Juan Dalmau, se disculpó por haber guardado silencio sobre las denuncias de acoso y hostigamiento sexual que enfrenta la colectividad y pidió espacio para que la comisión especial designada para investigar las acusaciones levantadas por compañeras militantes haga su trabajo.

El excandidato a la gobernación aseguró, además, que su silencio fue malinterpretado. “Al no emitir comentarios algunas personas han pensado que se trató de que evadía expresarme. No era esa la intención, pero me disculpo con aquellos que así lo hayan interpretado. La intención nada tiene que ver con lo que pudo interpretarse y aprenderé de ello”, indicó mediante declaraciones escritas.

“Es crítico que el PIP se centre en, no solo continuar atendiendo con celeridad el reclamo de estas compañeras mediante una investigación imparcial, sino, además, integrar efectivamente los procesos y protocolos que las leyes de acoso laboral y sexual estipulan para garantizar seguridad para todas las mujeres dentro del partido”, agregó.

El 14 de junio, la vicepresidenta del PIP, María de Lourdes Santiago, anunció la creación de una comisión especial para investigar las denuncias. Ese día la también senadora aseguró que la colectividad ya manejaba las denuncias que se habían presentado el 2 de abril contra “un líder del Comité de Aguadilla” a quien se le imputa haber realizado “comentarios de índole machista, misógina y discriminatoria contra una compañera”.

Santiago no lo identificó, entonces, pero públicamente transcendió que se trata de Eliezer Ríos Santiago, candidato a alcalde de Aguadilla por el PIP en el 2020. Santiago indicó que la denuncia es investigada desde el 9 de abril por el secretario de Organización del PIP, Adrián González y la secretaria de Asuntos de la Mujer, Adriana Gutiérrez.

No obstante, la semana pasada “surgieron otros reclamos de compañeras militantes sobre acciones por parte de compañeros, que requieren de una evaluación completa de los hechos y que se tomen las acciones correspondientes”. El PIP no reveló a los otros miembros de la colectividad objeto de las nuevas denuncias que fueron las que dieron paso a la creación de la Comisión.

La Comisión está integrada por las abogadas Jessica Martínez Birriel y Yahaira Velázquez Correa y la doctora Nellie Zambrana Ortiz. “La situación abre el espacio para establecer un diálogo necesario para aprender y desaprender actitudes que nos ayuden a ser más justos, equitativos y mejores en lo personal, como partido y como país”, señaló Dalmau.

Además de investigar las denuncias ante su consideración y establecer las acciones a tomar, la Comisión tendrá la responsabilidad de establecer guías y protocolos que contribuyan a garantizar que los espacios de militancia sean seguros para todas las mujeres.

Exigen la renuncia

Por su parte, el Comité del PIP de Las Piedras no solo cuestionó la forma en que la colectividad ha manejado la controversia, sino que solicitó la renuncia inmediata del imputado.

“Nos manifestamos ante lo que consideramos ha sido un manejo inadecuado de la situación por parte del comité central y del secretario general, Juan Dalmau. Entendemos pertinente expresar nuestra postura contra todas las manifestaciones de violencia machista, y exigimos la renuncia del acusado de todas las posiciones que ocupe dentro del partido”, lee la comunicación firmada por el presidente y vicepresidente del Comité del PIP en Las Piedras, Jesús E. Veléz Méndez y Cristian M. Rivera Luzunaris, respectivamente.

Sostuvieron en la comunicación, además, que tras mes y medio de haberse recibido la querella “lo mínimo que se espera de nuestro partido es que se resolviera la controversia de manera expedita. No obstante, este no ha sido el caso”.

Exhortaron que en un período de 30 días se divulgue los métodos para comunicarse con los miembros de la Comisión, los protocolos a seguir para presentar denuncias y el nombre de las personas a quienes la comisión le rendirá cuentas.