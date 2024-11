Comisionados electorales consideran varias propuestas para agilizar el escrutinio general

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle tras las elecciones de 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

A las 5:00 p.m., el tema no se había discutido entre los comisionados electorales, durante una reunión con la presidenta alterna de la CEE, Jessika Padilla Rivera , en el Centro de Operaciones Electorales, en Hato Rey.

El escrutinio general inició el martes 12 de noviembre, una semana después de la celebración de las elecciones, pero los resultados no empezaron a subir al portal de la CEE hasta el viernes de esa semana. Al momento, no se ha logrado cuadrar la totalidad de las actas de ningún precinto.

“Aunque sigue habiendo el problema con el cuadre de actas, me parece que ayer (viernes) y hoy (sábado) ha mejorado. Así que, aunque todavía no se está al día porque el cuadre de actas lleva a atrasarse, esperemos que en esta (próxima) semana, lunes, martes y miércoles, se trate de adelantar ese proceso de cuadrar las actas y asegurar que concluya San Juan” , comentó vía telefónica.

Sostuvo que no habrá resultados concretos “hasta que suba todo, no solo el voto a domicilio, porque el voto añadido a mano no ha sido contado y eso es importante en contiendas cerradas. En esos distritos 2, 3 y 4 (de San Juan) va a ser bien importante el voto añadido a mano”.