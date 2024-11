Comisionados electorales deciden de forma unánime contar “desde cero” el voto a domicilio en el escrutinio general

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle tras las elecciones de 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

La presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla Rivera , no prevé que el conteo desde cero retrase la fecha proyectada para culminar el escrutinio –entre el 20 y 22 de diciembre–, pues comentó que las máquinas de escrutinio ImageCast Central (ICC) cuentan más votos en menos tiempo. La CEE tiene 20 máquinas ICC: tres en la Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado (JAVAA) y 17 en el Centro de Operaciones Electorales.

“Hay unos maletines (de domicilio) que están desorganizados. No se sabe si las papeletas que dicen ‘no contadas’ fue que las máquinas no las contó, que fue el problema que venimos viendo desde el sábado, cuando venían obligadas las comisiones locales a comenzar el proceso de pasar por máquina esas papeletas” , señaló la comisionada electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Karla Angleró , quien indicó que desde hace tres días recomendó recontar todos los maletines.

Sigue el descuadre de actas

Hasta la tarde del jueves, el total de maletines con descuadre ascendía a 216, de los cuales 181 correspondían a los precintos de San Juan. Los maletines con descuadre que no pertenezcan a San Juan serán revisados por las demás mesas, uno por mesa, a primera hora de la mañana, y otro al final del día.

“¿Dónde está el problema? Nunca antes había habido una gran cantidad de (votos por) nominación directa, y al tú tener que tabular todo eso y restar, no todo el mundo tiene ese ‘expertise’ en lo que le llaman la sábana y la adjudicación manual, así que ahí es donde está el talón de Aquiles de este proceso en este año” , comentó Angleró.

“La Comisión sabía que tenía sobre 80,000 votos de nominación directa, debió adaptarse a esa realidad y no querer hacer lo que siempre está acostumbrado a hacer, porque no iba a funcionar para este proceso. Pero, lamentablemente, no quisieron escuchar, y la prisa que ha tenido precisamente el Partido Nuevo Progresista, de querer sacar esto lo más rápido posible sin la organización, es lo que nos ha traído hasta aquí”, aseveró Aponte Dones.