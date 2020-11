El comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Héctor Joaquín Sánchez, indicó esta tarde que ya está sobre la mesa una propuesta de su homólogo del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte, para aplazar el inicio del escrutinio general de los precintos 1 al 110 hasta el lunes.

La determinación final se tomará esta tarde en una reunión de comisionados electorales pautada para las 3:30 p.m.

“Vamos a ver qué dicen. El PIP quiere proponerlo, pero la propuesta informal que hemos hablado es que hay que terminar ya para publicar los números de esas actas”, dijo Sánchez a la prensa. “Si fuera por nosotros terminaríamos hoy, pero depende de las mesas”.

“Necesitamos terminar el cuadre de actas para entonces mañana entrar esas actas en la base de datos", agregó.

El funcionario indicó que posponer los trabajos hasta el lunes retrasaría el final del escrutinio por unos tres días. Para atender este revés, propondrá que los trabajes no finalicen a las 5:00 p.m., sino tres horas más tarde.

PUBLICIDAD

Sánchez se refirió al descuadre que hay en las actas de los maletines. Esta situación ha atrasado el inicio del escrutinio, pero Sánchez no pudo calcular, por lo menos, cuán grave es disloque matemático.

Sánchez sí confía en que se cuadren las actas hoy.

Debido a este escenario, se desconoce si el PNP va a poder ganar una serie de escaños legislativos cuyas carreras están apretadas. Estos son los que hoy ocupan los representantes penepés Víctor Torres y José “Che” Pérez Cordero y los que ocupan los populares Lydia Méndez, Luis Raúl Torres y Jesús Santa.

Reacionna Luis Raúl Torres

Luis Raúl Torres insistió, en declaraciones escritas, que prevalecerá en la carrera por el Distrito 2 sobre Ricardo Rey.

“He sido certificado preliminarmente como el ganador en las Elecciones Generales del martes, 3 noviembre de 2020, luego de haberse contado el 100% de los votos de los 113 colegios Electorales del Precinto 2 de San Juan. Eso incluye los votos adelantados, votos a domicilio, voto por correo y voto ausente”, sostuvo Torres en declaraciones escritas.

Torres obtuvo 8,166 votos contra 8,003 de su rival penepé.

“En nuestro Precinto hay menos de 200 votos añadidos a mano. Esos votos no se han contabilizado aún, porque esos votos se investigan primero. Se investiga si el elector estaba inscrito, si era un elector activo, si había votado en alguna de las modalidades de voto adelantado, si no está en la lista de electores excluidos y si era un elector del Precinto 2 de San Juan. Luego que se determina que ese elector tiene un voto válido entonces se procede a contarlo. ¡Al día de hoy, la CEE (Comisión Estatal de Elecciones) no ha adjudicado ningún voto añadido a mano en ningún lugar de Puerto Rico!”