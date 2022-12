El gobernador Pedro Pierluisi se mostró confiado este miércoles en que el proyecto de status 8393 sea aprobado en la Cámara de Representantes federal, pero advirtió que el reto, para el próximo año, será lograr su aprobación en el Senado dominado por el ala republicana.

El primer ejecutivo viajó este miércoles a Washington D.C. para, según dijo, presenciar la discusión y aprobación de la medida, que sienta “un precedente”.

“(Voy a Washington) para asegurarme que en las filas demócratas básicamente todos, y si no todos, pues la inmensa mayoría, apoyan el proyecto. Y por otro lado, sé que la comisionada (residente Jenniffer González) va a hacer todo el esfuerzo para que se unan miembros del Partido Republicano a apoyar la medida y lograr la mayoría que necesitamos. Va a ser un día histórico porque esto va a sentar un precedente que no habíamos tenido hasta el momento. Es decir, que en este caso, la Cámara de Representantes de Estados Unidos va a estar avalando un plebiscito en el que no vemos el status actual. No vamos a tener la colonia”, sostuvo Pierluisi.

Reconoció, sin embargo, que el camino luce más escarpado en el Senado federal.

“Algunos dicen ‘bueno, ya no hay tiempo para que el Senado apruebe esto. ¿Por qué están insistiendo en hacerlo?’. Lo voy a contestar. Porque esto ya sienta un precedente de política pública federal al más alto nivel y es clara cuál va a ser nuestra agenda en los próximos dos años del Congreso. Vamos a mover esta batalla al Senado de los Estados Unidos”, apuntó Pierluisi.

“Ese es el plan. Esa es la estrategia”, agregó.

El proyecto de status 8393 fue aprobado el pasado 20 de julio en el Comité de Recursos Naturales, con 25 votos a favor y 20 en contra. La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, emitió el único voto republicano a favor.

“El liderato del Senado, pienso yo, que va a favorecer este proyecto porque es un proyecto que va a tener el apoyo abrumados de los demócratas en la Cámara así que yo espero que haya apoyo en el Senado al más alto nivel. Entonces, en el Senado tendremos que hacer nuestro trabajo”, enfatizó.