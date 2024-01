Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado.

---

Durante este año, el gobierno no podrá utilizar en sus anuncios la frase “haciendo que las cosas pasen”, luego de que la Oficina del Contralor Electoral (OCE) concluyera que viola la veda electoral que comenzó el pasado 1 de enero.

Tras confirmar la información, el contralor electoral, Walter Vélez, indicó este miércoles que el gobernador Pedro Pierluisi ya está al tanto de la prohibición.

“La junta de contralores auxiliares que evalúa los anuncios pagados con fondos públicos durante la veda electoral, en votación dos a uno, determinó que la frase ‘haciendo que las cosas pasen’ pudiera tener una inferencia a logros, proyecciones, metas y programas”, dijo a El Nuevo Día.

PUBLICIDAD

“Y, precisamente, la Ley Electoral, en año electoral, prohíbe hacer referencia a logros, programas, proyecciones, realizaciones y metas. En ese sentido, no aprueban la frase durante año electoral”, agregó Vélez, tras explicar que la junta evaluó un anuncio del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).

El Nuevo Día solicitó y aguarda por una reacción de La Fortaleza.

De acuerdo con Vélez, ayer, martes, le envió una carta a Pierluisi notificándole la decisión.

“Hice una comunicación a la Oficina de Comunicaciones de La Fortaleza para informarles que la frase no tuvo el aval de la junta de contralores. Me hicieron una recomendación de que no se aprobara y yo determiné que no se puede utilizar la frase en año electoral, y que, por favor, les comunicaran a todas las agencias de gobierno que la frase ‘haciendo que las cosas pasen’, incluyendo el nombre del gobernador como parte de la frase, el título del gobernador y su firma, eso está prohibido y no se puede seguir utilizando”, reiteró.

La Junta Examinadora de Anuncios está compuesta por tres oficiales: René Comas, nombrado por el Partido Popular Democrático (PPD); Diego Robles, nombrado por el Partido Nuevo Progresista (PNP); e Ivonne Rivera Picorelli, nombrada por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP). El voto en contra al evaluar el anuncio fue de Robles.

Previamente, tras una querella del PPD, la OCE había determinado que no tenía jurisdicción para atender la imputación de que Pierluisi usaba fondos públicos para hacer campaña al usar la frase “haciendo que las cosas pasen”. Para ese entonces, la veda electoral no había iniciado.

PUBLICIDAD

La veda electoral, que comenzó el 1 de enero, es el mecanismo que el Código Electoral provee para que no se utilicen fondos públicos para enaltecer la imagen o gestión de un candidato o aspirante a un puesto electivo.

Todas las entidades gubernamentales deben solicitar autorización a la OCE antes de difundir sus anuncios o distribuir materiales de promoción. Los anuncios deben ser enviados a la OCE electrónicamente y, de la misma manera, se transmite a cada peticionario la respuesta, orden, notificación, el requerimiento, las modificaciones o los comentarios que correspondan.

Sobre este tema, está pendiente en los tribunales una demanda presentada por el PPD, en la que argumentan que se usan fondos públicos para la campaña política del gobernador al colocar la frase “haciendo que las cosas pasen”.

En el pleito, se alega que, por los pasados seis meses, el gobierno ha incurrido en gastos de más de $3 millones de fondos públicos en una campaña política de comunicación masiva “con el fin de realzar y promover las aspiraciones políticas de reelección del actual gobernador Pedro Pierluisi en las próximas elecciones generales”.