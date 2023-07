Un contratista del Departamento de Agricultura alegó, este jueves, que el secretario Ramón González Beiró rescindió su contrato -por instrucciones de La Fortaleza- luego de que él participara de una actividad por el área sur junto a la comisionada residente en Washington, Jenniffer González.

Fernando Sanabria Colón, un contratista que llevaba tres años laborando para Agricultura, específicamente representando la marca DelPaís, en el Fondo de la Industria de Alimentos de la agencia, denunció a través de Facebook que hoy, jueves, González le informó de la cancelación del contrato. La justificación, alegó Sanabria Colón, fue haber participado el pasado fin de semana de unas visitas que hiciera la comisionada residente en Washington por Guayama y Arroyo.

“Me dijo ‘tú sabes como es eso de la política. Me mandaron las fotos y los vídeos con Jenniffer y me metieron presión de Fortaleza y estás sin trabajo. Tú sabes que de Fortaleza no quieren que los empleados se mezclen en las actividades de Jenniffer’. Yo monté mi defensa de que ella no ha anunciado que va a aspirar a la gobernación”, dijo Sanabria Colón en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

Precisó que su contrato, por $3,200 mensuales, fue renovado tan reciente como la semana pasada.

“Esto es algo para mí abominable. Son cosas que no deberían estar pasando. Él (secretario de Agricultura) me dijo que no era fácil tomar la decisión, pero no podía hacer nada porque él mismo tenía que seguir instrucciones”, señaló el hombre que tiene aspiraciones políticas para la Cámara de Representantes.

En declaraciones escritas, el secretario de Agricultura calificó como “un acto irresponsable” el que Sanabria Colón atribuya la cancelación de su contrato a razones políticas.

“En el Departamento de Agricultura estamos para servir a nuestros agricultores lejos de líneas partidistas. Sanabria fue contratista del Departamento hasta el 30 de junio, específicamente encargado de la coordinación e iniciativas bajo la marca DelPaís. Estaremos trabajando en nuevas estrategias para cambiar la imagen y aumentar la visibilidad de la marca a nivel estatal e internacional para que productores y vendedores del patio se beneficien y aumenten su producción”, dijo González Beiró.

Por su parte, el gobernador Pedro Pierluisi, abordado por este medio sobre este tema, rechazó que desde La Fortaleza hayan dado instrucciones para pedir la cancelación de un contrato por razones políticas.

“Yo he sido bien claro. Todas las personas que están en puestos gerenciales o que rinden servicios profesionales, al más alto nivel del gobierno, obviamente tienen que estar identificadas con el programa de mi administración. Tienen que estar identificadas con mi visión. Eso es así porque si no el gobierno no funciona. Hay un programa de gobierno que tiene que llevarse a cabo. El que no esté identificado con ese programa de gobierno y con mi visión, obviamente no debe estar laborando en el gobierno a ese nivel, que es el nivel más alto”, sentenció el primer ejecutivo.

¿Incluyendo contratistas?, cuestionó El Nuevo Día.

“En el caso de contratistas que rinden servicios profesionales, tienen que ser de la confianza de la autoridad nominadora. Es decir, de quien los contrata”, respondió.

En febrero pasado, la comisionada residente en Washington fue captada en un video en el que denunció que empleados de gobierno que acudieron a una actividad política de ella recibieron amenazas de despido. La denuncia provocó que hubiese una vista pública de la Comisión cameral Anti Corrupción e Integridad Pública a la que asistió González, pero no dio nombre de los empleados que alegadamente fueron amenazados.

La comisionada residente en Washington ha dicho que evalúa aspirar a la gobernación para el 2024 y que una vez tome su decisión la hará pública.