La representación legal de las entidades Fundación Pro Igualdad, Inc. y Foundation for Progress, Inc. radicaron hoy una demanda contra el secretario de Estado, Elmer Román, alegando persecución política y solicitando al tribunal que ordene al funcionario a restaurar los Certificados de Incorporación de los demandantes, declare ilegales la cancelación de estos documentos e imponga a la parte demandada el pago de costas y gastos de litigio.

En apretada síntesis, el Departamento de Estado determinó el 4 de de agosto que ambas corporaciones sin fines de lucro, que donaron $250,000 al Super Pac Salvemos a Puerto Rico fueron inscritas sin cumplir con la Ley General de Corporaciones. Este Super Pac hace campaña contra la gobernadora Wanda Vázquez.

“El Departamento de Estado canceló el registro de incorporación de estas entidades sin mediar notificación alguna sobre posibles defectos en el proceso de registro, violentando así el debido proceso de ley que protege a todo individuo y entidad legal bajo la Constitución de los Estados Unidos”, sostuvo en declaraciones escritas Frank Torres Viada, representante legal de los demandantes.

Torres Viada, en un comunicado de prensa, reconoce las circunstancias políticas que rodean la demanda y sostuvo que Román actuó políticamente ya que las dos entidades donaron al Salvemos a Puerto Rico “que ha estado pautando en los medios de comunicación varios anuncios denunciando las fallas en la gestión de la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced”.

La demanda es incoada a nombre del representante de Fundación Pro Igualidad Inc, Álvaro Pilar Vilagrán.

Según Torres Viada, la cancelación de los Certificados de Incorporación de las entidades sin fines de lucro “tiene la intención y/o efecto de suprimir de manera ilegal el legítimo ejercicio de libertad de expresión política que ostentan las entidades demandantes, a tenor con el ordenamiento constitucional prevaleciente”.

“Queremos dejar meridianamente establecido que Fundación Pro Igualdad, Inc. cumplió con los requisitos y leyes aplicables para su incorporación”, insistió Torres Viada. “Si el Departamento de Estado hubiera tenido dudas sobre la información que se nos requirió, el proceso normal es que se nos notificara de manera inmediata y se otorgara un término para subsanar administrativamente cualquier alegada falla. Evidentemente eso no ocurrió. Lo que sí ocurrió es que a cuatro días de un evento electoral primarista se filtró a los medios de comunicación la anulación de dos entidades sin fines de lucro que se han denunciado las mentiras de la gobernadora Vázquez Garced y los malos manejos de su administración”.