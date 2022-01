Con el 61.64% de los votos, Edward O’Neill Rosa prevaleció este sábado en la contienda por la alcaldía de Guaynabo, en una elección especial tras la renuncia de Ángel Pérez, acusado a nivel federal por corrupción pública el pasado diciembre.

La totalidad de los resultados fueron publicados a las 6:30 p.m. en la página electrónica de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), pero desde el principio del conteo se proyectaban a favor de O’Neill Rosa, hijo del exalcalde de ese municipio, Héctor O’Neill, quien dejó la alcaldía en 2017 en medio de un escándalo de acoso sexual por el que posteriormente enfrentó juicio.

El legislador municipal Julio “Pipe” Abreu le siguió, de lejos, en segunda posición, con el 19.23% o 2,232 votos. Mientras, Dana Miró acumuló 1,744 votos para un 15.03%, seguida por Ricardo Aponte con 444 votos (3.83%). Marigdalia Ramírez Fort quedó rezagada con solo 32 votos o 0.28%. Mientras, el representante Jorge “Georgie” Navarro -quien tenía esperanzas de ganar por nominación directa- se expresó tranquilo con los “ciento y pico de votos” que recibió por nominación directa en la elección para electores del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Una hora y 40 minutos después del cierre de colegios, Abreu ya aceptaba la derrota y felicitaba a O’Neill, frente a sus seguidores y en su negocio, Colmado Abreu, ubicado en la avenida Alejandrino.

“Hicimos un esfuerzo titánico... sabemos que hicimos un 100% de nuestro esfuerzo”, afirmó. “Respetamos la voluntad de nuestro electorado”, agregó, al señalar que “desde la legislatura” municipal continuará haciendo un “buen trabajo”.

Abreu le pidió a O’Neill Rosa que se esfuerce por la ciudad. “Desde la legislatura estaremos velando que así sea”, manifestó.

Poco después de las 5:00 p.m., O’Neill Rosa se proclamó ganador y agradeció a los guaynabeños en una conferencia de prensa que contó con la participación de múltiples novoprogresistas.

“Van mis primeras palabras de agradecimiento para los guaynabeños que han depositado la confianza de su voto en mí. Tiene un profundo valor su apoyo. Sepan que no les fallaré y trabajaré con todas las fuerzas de mi corazón para devolverle el lustre a Guaynabo”, sostuvo en declaraciones escritas.

/ Edward O'Neill saluda en medio de una muchedumbre tras proclamarse nuevo alcalde de la ciudad de Guaynabo. (David Villafane/Staff)

Edward O'Neill ofreció una rueda de prensa tras asegurar su victoria. (David Villafane/Staff)

El nuevo alcalde de Guaynabo adelantó que juramentará y de inmediato se pondrá a trabajar. (David Villafane/Staff)

Edward estuvo acompañado por su esposa y por su mamá, entre otras personas cercanas. (Fotocaptura)

Uno de los momentos en que no pudo evitar el llanto al abrazar a su hijo. (David Villafane/Staff)

O'Neill expresó que no quiere que se le juzgue por el pasado de su padre. (David Villafane/Staff)

Más temprano, votó en la escuela Agustín Lizardi en el barrio Hato Nuevo. (David Villafane/Staff)

Antes de depositar la papeleta en la urna, la mostró a las cámaras. (David Villafañe Ramos)

“Verdaderamente me siento honrado de contar con el favor de un pueblo sabio y optimista que ha sufrido mucho, pero que aún tiene esperanza y que tiene fe. A ellos me debo y para ellos trabajaré duro, les aseguro que Guaynabo volverá a brillar. Es un nuevo amanecer para la Ciudad de las Cinco Estrellas”, añadió O’Neill Rosa, quien trabaja en el consorcio LUMA Energy.

El gobernador Pedro Pierluisi felicitó al nuevo alcalde en un tuit. “Contamos contigo para hacer un gran trabajo y esforzarte por darle a todos los guaynabeños la calidad de vida que se merecen. Vamos a trabajar juntos para seguir reconstruyendo a y encaminándonos hacia el progreso”.

Durante su campaña, O’Neill intentó distanciarse de los actos de su progenitor, quien se declaró culpable este año en un caso por violencia de género y hostigamiento sexual, tras una serie de denuncias en su contra que propiciaron su renuncia en 2017 y que le han costado millones al municipio.

Al ejercer su derecho al voto en la mañana hizo un contundente llamado a que no se le vincule con los escándalos sexuales de su padre y exejecutivo municipal.

“No se me puede señalar a mí, como persona, porque no son mis casos. No es mi problema. Llevamos dos años y medio diciendo lo mismo, pero no son casos míos. No me pueden echar la culpa. No puedo cargar con ese muerto porque yo no hice nada. Yo no tengo nada que ver en absoluto con eso”, dijo O’Neill en ese momento.

Al celebrar su victoria, hizo eco de sus palabras y lanzó otro llamado a dejar los ataques.

“Les dije durante toda la campaña que no puedo responder por aquello de lo que no soy responsable. Es hora de parar este tipo de ataques y agendas si queremos que Puerto Rico crezca como país y cada día tengamos más personas de bien dentro de la política partidista. El pueblo es sabio, y también está claro de sus agendas. Reconozcan que las ha rechazado contundentemente”, sostuvo el ahora alcalde electo.

“A mi partido, sepan que esta y la pasada campaña las hice con altura, con mucho respeto y sin el apoyo de maquinarias mas allá del respaldo de un pueblo con deseos de progreso y bienestar. Les digo que estaré apoyando los postulados de igualdad que don Luis A. Ferré nos inculcó, pero Guaynabo es y será primero siempre. Hay mucho trabajo por hacer y para ello el pueblo abrumadoramente me dio su voto de confianza. A ellos me debo y para ellos trabajaré”, agregó.

O’Neill Rosa también agradeció a su familia. “Gracias por ser mi fuerza en todo este proceso. Confío plenamente que tendremos la bendición de Dios en cada paso que demos en beneficio de nuestro amado pueblo de Guaynabo”.