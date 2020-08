El comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Nicolás Gautier, rechazó expresiones que compartió esta mañana el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Juan Ernesto Dávila, quien dijo que el atraso en el escrutinio de dicha colectividad sobre los votos de la primaria pone en peligro el que se celebren las elecciones generales del 3 de noviembre.

Según Dávila, el PPD ha completado apenas el 13% del proceso y funcionarios de la colectividad han dicho que terminarían el 5 de septiembre. Sin embargo, en entrevista con la prensa esta tarde Gautier dijo que están entre un 25% y un 28% y que, si no enfrentan más retrasos, deben terminar entre el miércoles y el jueves, con suficiente tiempo para que el resto del calendario electoral se cumpla y haya elecciones el 3 de noviembre.

“Una vez más el presidente de la CEE demuestra su ignorancia y su insensatez. El PPD no se puede comparar con el PNP (Partido Nuevo Progresista) porque el PPD tiene recuentos en el municipio de San Germán, en el distrito senatorial de Mayagüez, tiene recuento en el Distrito 14 de Arecibo y para las posiciones 6 por Acumulación en Cámara y en Senado y ese conteo es toda la isla”, dijo Gautier.

PUBLICIDAD

Dávila señaló que el PNP ha completado su escrutinio en 60%.

“No sé de dónde saca la cifra del 13%”, dijo Gautier.

Gautier atribuyó el atraso en el escrutinio a los casos reportados de Covid-19 en el Coliseo Roberto Clemente, donde se celebra el escrutinio. Dijo que su proceso arrancó el lunes 24 de agosto y que, por ley, tiene 15 días.

¿Cuando van a terminar?, se le preguntó.

“No me gusta pronosticar cuando no tengo el control. Nadie tiene el control de estas opciones. Si no hay mayores conflictos espero terminar entre el miércoles y el jueves, pero no puedo garantizarlo porque, ¿y si mañana viene otro caso positivo?”, dijo Gautier al referirse al COVID-19.

Según el funcionario, el calendario electoral está “sumamente liviano” y la gerencia de Printech, imprenta encargada de imprimir las papeletas de la elección general, ha dicho que pueden esperare hasta el 20 de septiembre para prender sus máquinas.

¿Y luego del 20?, se le preguntó.

“Entonces peligra”, contestó Gautier al referirse a la fecha del 3 de noviembre.