“El cuatrienio pasado no voté por Romero, pero él se ganó mi voto”: electores comienzan a llegar al comité de campaña para festejar

Algunos de los seguidores de Romero Lugo expusieron que el cuatrienio pasado no votaron por el candidato penepé, como fue el caso de la electora Ramonita Morales.

“El cuatrienio pasado no voté por Romero, pero él se ganó mi voto en estos cuatro años, porque ha trabajado muy bien por el pueblo, por los empleados (municipales) y porque está haciendo las cosas bien” , indicó la empleada municipal, quien añadió que “está segura de que va a ganar”.

Por su parte, la electora Jenny Mercado mencionó: “Estoy votando por candidatura y yo voté por él porque he visto lo que ha hecho, porque si no, no votaría (por Romero Lugo)”.