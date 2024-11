“El desconocimiento no va a ser excusa”: Jenniffer González anuncia ofensiva contra la corrupción en reunión con alcaldes del PNP

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle tras las elecciones de 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

Ante el historial de alcaldes convictos por delitos relacionados a su gestión pública, la recién electa gobernadora Jenniffer González advirtió este viernes que su administración iniciará una ofensiva contra la corrupción, el nepotismo y acciones que vayan en contra de la moral y el orden público, y como parte de ese plan, adiestrará sobre el tema a los líderes del Partido Nuevo Progresista (PNP) porque, enfatizó, “el desconocimiento no va a ser excusa”.

“Todos los alcaldes están en la misma página aquí. No es que yo no lo voy a permitir, es que no lo vamos a permitir. Nuestro partido hizo una campaña en contra de la corrupción, tiene la plataforma más completa, que fue validada por el pueblo de Puerto Rico, para atender la transparencia y la corrupción”, manifestó la comisionada residente saliente, luego de anunciar que el alcalde de Camuy, Gabriel Hernández Rodríguez, revalidó como presidente de la Federación de Alcaldes.