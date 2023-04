La vicepresidenta del Partido Popular Democrático (PPD), Migdalia González Arroyo, insistió ayer que desde la colectividad estarán muy pendientes a la investigación por orden de protección ex parte por alegado incidente de violencia de género contra el legislador Orlando Aponte Rosario, quien fue referido a la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes y se le relevó de las dos presidencias de las comisiones que estaban a su cargo.

“Soy de las que piensa, y como he vivido una situación directa de violencia doméstica, que, en el 90% de las veces, cuando una mujer hace una alegación es porque realmente está ocurriendo una situación al interior del hogar. Ahora mismo, el representante no tiene una acción criminal en su contra, lo que se está viendo es una orden de protección ex parte, que es un mecanismo civil, y por eso debemos estar muy atentos al proceso de investigación para poder tomar acción”, explicó González Arroyo, en entrevista con El Nuevo Día.

Además, la senadora popular indicó que el artículo 235 del nuevo reglamento del PPD, aprobado en la asamblea de febrero, establece que “cada miembro afiliado del partido electo a un puesto público (...)se le impone un compromiso (…) de guardar una conducta personal ejemplar que no lesione la imagen y los intereses del Partido”.

PUBLICIDAD

“Ese incidente lo debió informar de inmediato porque eso puede lacerar la imagen de la institución, así que obligatoriamente tenía la responsabilidad de notificarlo. Desde mi juicio valorativo, él falló como miembro de la colectividad”, opinó.

La orden de protección ex parte fue emitida desde el 13 de abril, pero el presidente de la Cámara, Rafael Hernández Montañez, indicó que se enteró mediante la prensa esta semana.

Por su parte, Aponte Rosario, en entrevista con Primera Hora, dijo que intentó informarle de la orden de protección al presidente del cuerpo legislativo, pero, “no pudo”. “No estoy pidiendo un trato preferencial, solamente un proceso justo” sostuvo.

“Mi preocupación está latente. Cuando el presidente del PPD regrese al país, el asunto se va a analizar al interior. Nosotros hemos apoyado al presidente de la Cámara en todas las decisiones”, apuntó, entretanto, la vicepresidenta del PPD.

Compartió que le interesa incluir protocolos específicos cuando suceden este tipo de casos en los que se sospecha de alguna situación de violencia de género que involucre a un legislador.

“Cuando hice mi radicación a la vicepresidencia, hice varios acercamientos cuando se enmendó el reglamento. Por ejemplo, yo quisiera que hubiera cuotas de mujeres en las diferentes organizaciones del partido y, de esa misma manera, voy a proponer que se elaboren protocolos específicos para atender estos casos en los que se sospecha un incidente de violencia de género”, abundó González Arroyo.

“Los partidos políticos deberían ser un micromundo de lo que debería ser el gobierno porque ahí es donde se va a dar una imagen al país. Ciertamente, lo que se espera de las figuras públicas hay que contemplarlo internamente en los partidos como los son los casos de hostigamiento sexual, la violencia de las mujeres en los espacios políticos”, insistió, por su parte, la licenciada Ivonne Lozada Rosas, quien lleva más de 30 años como militante dentro del PPD.

PUBLICIDAD

Compartió también la falta de participación de mujeres en las juntas de los partidos para establecer protocolos. “Las mujeres cuando van a denunciar un caso de violencia de género se sienten muy vulnerables cuando está envuelto un oficial de gobierno pues entienden que tienen conexiones con figuras de poder y muchas piensan que tienen las de perder”, explicó Lozada Rosas.

Además, la analista recomendó trabajar algún proyecto para requerir a la Policía que rápido que se radique una querella o una orden de protección contra un legislador, notificarlo a las administraciones de los partidos políticos.

“Hay modelos de protocolos de partidos políticos, a nivel internacional, para combatir la violencia de género, ya sea la doméstica, el acoso sexual... que se pueden utilizar de modelos. Lo que pasa es que falta voluntad”, instó la licenciada Lozada Rosas.