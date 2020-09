La nueva jefatura de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), compuesta por los jueces Francisco Rosado Colomer y Jessika D. Padilla Rivera, tiene como principal objetivo trabajar con celeridad y mucha voluntad para poder celebrar las elecciones generales en tan solo 55 días.

La voluntad y el deseo de devolverle al pueblo la confianza en el sistema electoral motivaron a Rosado Colomer y a Padilla Rivera a dar un paso al frente y hacerse disponible para hacerse cargo de la CEE en lo que, sin duda alguna, es su peor momento en la historia política del país.

“Yo tengo unas cualidades que creo que son buenas para llevar este barco a puerto seguro. Yo creo que es importante que tengamos al pueblo informado y creo que es importante eliminar esa incertidumbre que se tiene”, dijo Rosado Colomer a El Nuevo Día a solo minutos de haber jurado como presidente de la CEE y en lo que fue su primera entrevista.

“Ciertamente, hay voluntad de disposición. Sabemos que el pueblo necesita personas de confianza, personas que vinimos de la Judicatura. Somos personas buenas, venimos del anonimato. Eso es lo que queremos presentar esa voluntad, ese rol, esa disponibilidad limpia para presentar un proceso puro, seguro confiable”, dijo, por su parte, Padilla Rivera.

Rosado Colmer fue juramentado como presidente y Padilla Rivera como presidenta alterna.

Desde su oficina, en el piso 10 de la CEE, Rosado Colomer dijo que aún no tiene suficiente información para afirmar con certeza que las elecciones, en efecto, se llevarán a cabo el próximo 3 de noviembre.

“Pero sí puedo decir que no veo por qué no. Creo que aquí todo el mundo tiene la intención, incluyendo los comisionados y el equipo de trabajo de quitar esa incertidumbre y que se lleve a cabo (las elecciones el 3 de noviembre). Parecería que sí por lo que he podido ver”, dijo.

“Hay unos trabajos que no están terminados, pero no veo razones para que no se terminen en una fecha apropiada”, agregó.

En un tono jocoso dijo que tiene ante sí dos letreros: uno que, de manera intermitente, le anuncia que las elecciones son en 55 días y otro que le inspira con la frase “you can do it” (puedes hacerlo).

“Espero no pecar de optimista, pero es la única forma de hacerlo”, puntualizó.

El nuevo presidente de la CEE, el juez Francisco Rosado Colomer. ([email protected])

Primeros encargos

De hecho, hasta su jura, a cargo de la jueza president del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, denotó lo dramático del momento. Rosado Colomer juramentó como presidente de la CEE solo, sin su familia porque no hay espacios “para formalismos”.

De inmediato, Rosado Colomer mencionó el 14 de septiembre, fecha en que cierra el registro electoral para las elecciones y también el período para que todo elector solicite el voto adelantado, como las más cercanas y apremiantes.

También están pendientes las certificaciones de todos los candidatos del Partido Popular Democrático, cuyo escrutinio primarista terminó el pasado jueves cuando renunció abruptamente Juan Ernesto Dávila Rivera a la presidencia de la CEE.

Rosado Colomer adelantó a El Nuevo Día que hoy mismo, si le tienen listos todos los documentos, finiquitará esas certificaciones.

Además, mañana ya tiene en agenda una reunión del pleno de la CEE para atender los reglamentos que aún no han sido aprobados. La CEE aún no ha aprobado el reglamento de las elecciones generales y el de escrutinio, y el reglamento del voto ausente y del voto adelantado.

Rosado Colomer, además de juez es ingeniero industrial, y se describió como una persona “responsable, puntual y disciplinada”. A tono con esas cualidades, ya solicitó “un esquemático”, un diagrama amplio, que le permitirá saber en dónde está cada proceso en la CEE necesario para viabilizar las elecciones.

“Eso me da una visión de cómo es que fluyen las partidas que pueden dar un proyecto terminado y la CEE son muchos procesos paralelos que tienen productos terminado. Yo creo que puedo asistir mucho con mi disciplina, con mi organización. Lo que es abrumador para mí es la cantidad de información, pero yo tengo el compromiso para estar allí y leerla. Creo que eso me ayuda”, sostuvo.

Buscará asesoría

El nuevo Código Electoral no exige que el presidente y la presidenta alterna sean expertos en materia electoral. Pero Rosado Colomer dejó claro que se codeará de personas que le asistan en ese renglón.

“Casualmente, hace poco leí una frase de Sócrates que decía que ‘la sabiduría estaba en reconocer la propia ignorancia’. Y yo sé que conozco un poco de lo electoral”, sostuvo.

De inmediato, dijo, no hará cambios en su equipo de trabajo porque el tiempo apremia y su enfoque es sacar las elecciones generales adelante. Uno de los problemas que se le señaló a Dávila Rivera es que no tenía experiencia en asuntos electorales y tampoco contrató asesores expertos en el tema.

“Yo no voy a divulgar nombres todavía. Ya me han hecho sugerencias”, afirmó el juez, quien reside en Ponce.

“Hay que tener cuidado con cambiar a alguien porque antes de cambiar a alguien, necesito un sustituto. Yo tengo demasiado trabajo ahora mismo como para dejar vacante una posición sin tener a alguien que me haga ese trabajo”, agregó.

Rosado Colomer y Padilla Rivera acordaron trabajar en equipo y delegando funciones. La figura de una presidenta alterna de la CEE es nueva y surge con la creación del Código Electoral.

“De ordinario, hay que romper con ese esquema de que la figura del presidente alterno o lo que se conoce como un vicepresidente, es una figura decorativa. Ciertamente, en este equipo de trabajo no va a ser así. Ya nosotros hemos hablado que las funciones y deberes y responsabilidades son de ambos. Que pudiera delegarse en la presidencia alterna alguna función específica y el presidente alguna función específica, pues ciertamente sí se pudiera identificar roles y funciones. Pero vamos a estar trabajando en equipo”, destacó Padilla Rivera, de 41 años.

Ambos estarán presentes en las reuniones del pleno de la CEE.

“Estamos viviendo momentos bien difíciles y bien diferentes. ¿Por qué? Porque estamos en medio de una pandemia. Si yo no estoy, ella debe estar empapada, como si fuera yo, para sustituirme”, afirmó Rosado Colomer.

Preguntado sobre qué mensaje enviaba al elector, dijo que “el ejercicio del derecho al voto es el pilar de la democracia, que tiene un equipo de trabajo que está consciente que necesita recobrar la confianza de ellos y que está disponible para hacerlo”.