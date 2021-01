El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) solicitó al juez Anthony Cuevas que expida de inmediato un remedio judicial provisional que le impida al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer, tomar cualquier tipo de acción al amparo de su resolución reciente que deja fuera del ente electoral a los partidos declarados como adicionales.

“Mediante su actuación de celebrar una reunión ordinaria de la CEE convocando únicamente a los comisionados del PNP y del PPD, el presidente de la CEE pretende eludir la revisión judicial de su previa determinación, la cual se encuentra sub judice en estos momentos”, lee la moción urgente presentada por el PIP ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

La moción urgente del PIP surge luego de que ayer Rosado Colomer realizara una reunión solo con los comisionados electorales del Partido Nuevo Progresista (PNP) y del Partido Popular Democrático (PPD), que son comisionados “propietarios”, según el Código Electoral.

La resolución de Rosado Colomer dejó sin representatividad al PIP, al Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y a Proyecto Dignidad (PD), pese a que retuvieron sus respectivas franquicias electorales en noviembre pasado, al amparo de lo que estipula el Código Electoral aprobado en junio.

PUBLICIDAD

El Código Electoral establece, en su Artículo 6.1, que no solo se le exigirá a un partido político retener la franquicia electoral sino también haber postulado candidatos a la gobernación, comisionado residente en Washington, senador y representante por acumulación y alcalde en al menos a 50% de los municipios de Puerto Rico para poder ser reconocido como un “partido estatal” y así tener participación y representación plena en la CEE.

Aunque el MVC y PD retuvieron sus franquicias y presentaron candidatos en la papeleta estatal y la legislativa no postularon candidatos para más de 50% de los municipios.

Ayer Rosado Colomer y los comisionados del PNP y del PPD discutieron si se integraría un tercer partido a la CEE, asunto que dejaron sobre la mesa en espera de que Cuevas resuelva la demanda presentada por el PIP exigiendo participación y argumentando que el Código Electoral es inconstitucional y antidemocrático.

También el pleno de la CEE estableció como día fijo de las reunions todos los viernes y determinó constituir el comité de reglamentos para la elección especial que se avecina en mayo próximo en la que se deben escoger miembros de la Comisión por la Igualdad.

“De la faz de esta convocatoria se desprende que el presidente insiste en su decisión recogida en la resolución impugnada, y ya ha comenzado a actuar de conformidad, al excluir al comisionado electoral del PIP y los demás comisionados de los partidos MVC y PD de una reunión ordinaria de la CEE. Ha sometido a discusión de la Comisión integrada por solo los comisionados del PNP y el PPD asuntos pendientes de decisión por este Honorable Tribunal y otros cuya consideración depende de lo que en su día se resuelva”, dice la moción urgente del PIP.

PUBLICIDAD

Tras la demanda presentada por el PIP, el juez Cuevas concedió hasta el viernes a todas las partes para que presenten sus argumentos de por qué no debía emitir el recurso solicitado por la colectividad.

“El presidente de la CEE no ha cumplido aún con la orden para mostrar causa, pero se ha arrogado la autoridad de poner en vigor desde ya la Resolución que había emitido formalmente el 5 de enero de 2021, impugnada mediante el presente recurso de revisión judicial, la cual no ha advenido final y firme y por tanto no puede hacerse efectiva”, lee la moción urgente del PIP.

Entretanto, el exsenador y excandidato a la gobernación del PIP, Juan Dalmau catalogó la acción de Rosado Colomer de un “desafío” al Tribunal.

“El acto del presidente (de la CEE) constituye una acción contumaz, de desafío al Tribunal ya que el juez había emitido una orden para mostrar causa”, dijo a El Nuevo Día.

“El presidente de la CEE se burla del Tribunal cuando pretende antes de la vista del viernes tratar de llegar a entendidos con el Partido Popular y el comisionado electoral del PNP, sin la presencia de los otros partidos para si el tribunal falla a favor de nosotros decir ‘bueno es que ya hay unas decisiones tomadas’. Él está anticipando que si tiene un revés juidicial, por lo menos, haber tomado unas determinaciones antes de que el juez haya tomado su decisión. Eso una mofa y una burla al tribunal”, sentenció Dalmau.