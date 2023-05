Ante el estrecho margen de 20 votos que separaba anoche a Luis Javier Hernández y a Jesús Manuel Ortiz en la contienda por la presidencia del Partido Popular Democrático (PPD), el componente electoral de la colectividad determinó tarde la noche del domingo paralizar el conteo de votos y pasar directo al escrutinio desde este martes, y reconocieron que probablemente será necesario un recuento para definir finalmente el vencedor.

Pasadas las 11:00 p.m., el comisionado electoral del PPD, Ramón Torres, y el comisionado alterno Jorge Colberg Toro anunciaron el cese de las labores en el Centro de Operaciones Electorales de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), sin que se certifiquen los resultados finales, y aseguraron que fue una decisión discutida con los respectivos equipo electorales de los contendientes.

“Vamos a estar cerrando el proceso en la noche de hoy con estos números. No vamos a estar emitiendo certificación de ganador a nadie. Los resultados son los que tenemos y pasaremos directamente al escrutinio el próximo martes”, señaló Torres.

“Nosotros nos debemos a la institución, al Partido Popular, no a nigún candidato. Aquí vamos a certificar al que gane y le vamos a contar todos y cada uno de los votos que recibió. Evidentemente, con 829 anñadidos a mano, que no fueron adjudicados en el día de hoy, no se puede declarar ganador a nadie”, dijo Torres en conferencia de prensa desde la sede del PPD, en Puerta de Tierra.

Tras haberse reportado los resultados de 227 de los 236 colegios de votación regulares poco antes de las 10:00 p.m., Hernández sumaba 25,376 votos (45.62%), frente a 25,356 (45.59%) del representante Ortiz. La otra aspirante, Carmen Maldonado, alcaldesa de Morovis, se ubicó en una lejana tercera posición, con 4,890 sufragios (8.06%).

Para poder hacer el anuncio, el equipo electoral determinó hacer sus expresiones desde la oficina del presidente del PPD, en el segundo piso de la sede en Puerta de Tierra, ya que el primer nivel estaba atestado de simpatizantes de Hernández que reclamaban a gritos la certificación del alcalde de Villalba como ganador. Entre los presentes en el salón estaba también el alcalde de Juncos, Ángel “Papo” Alejandro Carrión y el representante popular Luis “Narmito” Ortiz.

“Nuestra responsabilidad es con el Partido Popular y hasta el último minuto y segundo que estemos aquí, no nos vamos a dejar tomar decisiones ni apresuradas, ni decisiones a base de gritos o de proclamaciones prematuras de quien ha ganado o quien no ha ganado...aquí vamos a esperar que termine (de contabilizarse) hasta el último voto”, aseguró Colberg Toro.

El comisionado alterno señaló que todos los maletines están bajo custodia en la bóveda de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). “El llamado a los dos candidatos y a sus seguidores es que tengan paciencia. Lo vamos a hacer como Dios manda y se va a certificar y juramentar un nuevo presidente cuando llegue el momento”, expresó Colberg Toro al sostener que “la institución va primero que los candidatos”.

No obstante, más temprano ambos candidatos se autoproclamaron ganadores desde sus respectivos centros de mando.

“Nosotros queremos, como quiere el pueblo popular, que quien gane el proceso tenga la credibilidad institucional que surgió de un proceso donde nadie pueda levantar dudas o cuestionamiento”, agregó, por su parte, el secretario general del PPD, Luis Vega Ramos.

Al igual que el Código Electoral, el reglamento de la colectividad dispone la celebración de un recuento automático cuando se materializa un resultado por un margen menor a 100 votos o al 0.5% entre los dos principales contendientes.

Tras el cierre de los centros de votación a las 3:00 p.m. y el comienzo del conteo manual de votos, Hernández y Ortiz se intercambiaron la delantera en múltiples ocasiones. El legislador, en un momento dado, llegó a sacar ventaja de más de 4%, pero el componente electoral de la Pava advirtió entonces que el margen se cerraría, pues aún no se había reportado una cantidad sustancial de colegios en el sur del país, que se anticipaba reflejaran gran apoyo a Hernández.

En ese punto, Maldonado reconoció su derrota y felicitó a Ortiz por lo que parecía ser el triunfo en la elección interna.

“El pueblo popular se ha expresado hoy (ayer) y acepto su determinación con humildad y sentido de lealtad a la institución en la que milito y que le ha ofrecido la oportunidad de ser alcaldesa de mi pueblo. Hoy ofrezco mi reconocimiento, endoso, apoyo al nuevo presidente del PPD, Jesús Manuel Ortiz. Estoy disponible para lo que él entienda sea necesario en beneficio del Partido Popular y de Puerto Rico”, señaló la alcaldesa moroveña, quien, además, anunció que buscará la reelección al cargo municipal en 2024.

“Esto se va a cerrar. Va a ser una noche larga y hay que tener paciencia. Las actas que se están revisando van a colocar el margen bastante cercano. Nadie debe estar declarándose ganador ni derrotado”, expresó, en ese momento, el comisionado electoral alterno del PPD.

El pronóstico se materializó

Cuando se habían reportado 202 colegios, Colberg Toro y el secretario general de la Pava, Luis Vega Ramos, anunciaron que, ante el estrecho margen, las actas de los 34 colegios regulares restantes se revisarían en el Centro de Operaciones Electorales de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) por parte de representantes de los tres candidatos y con la supervisión de Ramón Torres Cruz, comisionado electoral de la colectividad.

En la sede del PPD, en Puerta de Tierra, Colberg Toro lanzó una advertencia a los dos contendientes, recordando que, además de la diferencia mínima en los votos adjudicados, se habían emitido sobre 800 papeletas de electores añadidos a mano, que igualmente podrían ser cruciales para determinar al ganador. Los sobres con esas papeletas se atenderían durante el escrutinio, donde primero se evaluaría si los votos, en efecto, debían ser validados y, posteriormente, se tabularían a favor del candidato correspondiente.

“Vamos con calma, vamos a respetar al partido. Nadie puede declarar una victoria uno sobre otro. Aquí, el partido va primero y la transparencia del proceso electoral”, manifestó Colberg Toro, quien hizo un llamado a que tanto Ortiz como Hernández se personaran al comité central de la Pava para recibir el resultado de la noche del evento.

Poco antes, desde el centro de mando que ubicó en el hotel Hyatt Place de Miramar, Hernández se había declarado ganador de la contienda. “Este triunfo fue pedazo a pedazo, parte por parte, gente por gente, voto tras voto”, afirmó el ejecutivo municipal villalbeño.

“Si algo, durante el último caminar, planteé es que yo quería devolverle el PPD a su gente y hoy nuevamente el PPD vuelve a su gente... Esta carrera siempre lo dije, no era por mí, era por todos nosotros. Todos los que por los pasados años hemos vivido como nuestro país se hace cada día más desigual”, abundó entonces.

Un par de horas después, Ortiz también cantó victoria durante una conferencia de prensa que ofreció a través de redes sociales. “Mi equipo está listo para defender cada voto emitido por cada popular en todo Puerto Rico. A los populares, les pido calma. Ha sido una contienda cerrada, pero les garantizo que al final de camino vamos a poder iniciar esa renovación tan necesaria y ese proyecto de futuro del cual hemos estado hablando y que ustedes avalaron hoy (ayer) con sus votos en las urnas”, señaló.

El presidente saliente del PPD, José Luis Dalmau, estuvo presente en la sede a eso de las 5:00 p.m., el único momento de la jornada en que se expresó públicamente.

“El PPD, en este momento, está finalizando un evento que propuse se diera el año pasado, donde los populares pudieran participar de escoger el liderato y estructura de esta colectividad. La democracia en su máximo esplendor”, afirmó Dalmau.

División profunda

“El resultado refleja una división a lo interno del PPD entre dos sectores, principalmente, entre (los simpatizantes de) Luis Javier y Jesús Manuel. Va a requerir un esfuerzo mucho más grande del ganador para poder zanjar las diferencias y tener la unidad que yo entiendo que necesita el PPD. Al estar dividido de esta manera, y al entrar la noche sin que se conozca quién va a ser el ganador, la incertidumbre que provoca cómo se ha llevado a cabo el proceso, para mí, es incomprensible”, planteó el ex comisionado electoral de la Pava, Guillermo San Antonio Acha.

Con 216 colegios reportados, se habían contabilizados 54,386 sufragios, incluyendo los votos añadidos a mano y las papeletas en blanco o dañadas.

La cifra se distanciaba de los 100,000 para los que el componente electoral del PPD se había preparado, si bien Vega Ramos aseguró que la “proyección política” de la colectividad “siempre” fue que participarían entre 45,000 y 50,000 populares.

“El que crea que 50,000 personas es poco no sabe absolutamente nada de política, porque esto es un montón de gente”, exclamó Colberg Toro.

En 2020, en las primarias de ley, donde se decidió la candidatura a la gobernación, participaron sobre 218,000 populares, al tiempo que, en 1994, cuando hubo una elección similar interna para la presidencia, sobre 400,000 afiliados acudieron a las urnas.

Tanto San Antonio Acha como el también analista Eudaldo Báez Galib, en entrevistas con este medio, habían anticipado una participación de entre 50,000 y 60,000 electores.