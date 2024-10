Electores del PNP en Aguadilla cruzan líneas partidistas y apoyan la reelección del alcalde Julio Roldán

“El pueblo está despertando en no creer en cuanto cuento chino político, el pueblo está pensando por sí mismo, está teniendo criterio propio y viendo que no puedo quitar a alguien que está haciendo algo bien porque tengo que poner a un penepé, aunque sea una batata política, porque esa era la mentalidad de uno” , expresó en entrevista telefónica con El Nuevo Día .

“Ese grupo grande de ‘PNPs con Julio Roldán’ me ve como una alternativa no solo de derrotar a Yanitsia, sino de transformar la ciudad y, al día de hoy, ese grupo tiene sobre 1,500 miembros”, estimó el alcalde. “Agradezco mucho a Dios, porque es algo que no imaginaba que iba a ser tan grande. En la calle, la gente me detiene y lo que me dicen es eso, ‘soy estadista, soy penepé y estoy con usted’”.